Ultime Notizie » Argentina » Mondiali Qatar, le due semifinali: Argentina-Croazia e Francia-Marocco

DIRETTA MONDIALI CALCIO – Sarà la Francia, Campione del Mondo in carica, ad affrontare la sorpresa Marocco in una delle due semifinali dei mondiali di calcio in svlgimento in Qatar.

Quando si giocheranno Argentina-Croazia e Francia-Marocco

L’altra semifinale sarà. I francesi hanno battuto 2-1 gli inglesi con i gol di Tchouameni al 17′ e Giroud al 78′ dopo che Kane aveva pareggiato su calcio di rigore al 54′. L’attaccante inglese avrebbe avuto la possibilità di pareggiare in un secondo calcio di rigore ma purtroppo ha calciato alto, sopra la traversa, al minuto 84esimo di gioco.

Argentina-Croazia si giocherà il 13 dicembre alle ore 20:00 italiane presso l’impianto del “Lusail Iconic Stadium” di Lusail. Francia-Marocco si disputerà il giorno dopo, 14 dicembre, alla stessa ora (ore 2o:00), e si giocherà all’Al Bayt Stadium di Al Khor. Entrambe le partite saranno trasmesse in tv su Rai Uno e in streaming con RaiPlay.