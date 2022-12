Ultime Notizie » Geminidi » ✨ Sciame meteorico Geminidi raggiunge il suo apice: come e quando streaming NASA

La pioggia di stelle cadenti Geminidi raggiungerà il picco il 13 e 14 dicembre. Tuttavia, poiché la Luna è nel suo quarto calante, il fenomeno celeste non potrà essere apprezzato in tutto il suo splendore, riferisce la NASA. Secondo l’agenzia spaziale, durante il picco di attività e in condizioni meteorologiche ideali, cosa che accade raramente, è possibile osservare approssimativamente tra le 100 e le 150 meteore all’ora, ma quest’anno il numero si ridurrà a 30 e 40 meteore all’ora ora al momento della massima attività nell’emisfero settentrionale. Le Geminidi inizieranno intorno alle 03:00 (UTC) del 14 dicembre e raggiungeranno il picco alle 12:00 (UTC). Lo spettacolo astronomico può essere osservato nelle notti successive, l’ultima occasione è il 17 dicembre.

Le Geminidi faranno parte dell’ultima doccia stellare dell’anno, che si caratterizza come una delle più intense. Il momento perfetto per dire addio al 2022 e prepararsi agli eventi cosmici del 2023 arriva con l’avvistamento di luci favolose che si nutrono della costellazione dei Gemelli.

Come apprezzare meglio il fenomeno celeste?

Secondo Bill Cooke, capo del Meteoroid Environments Office della Nasa, nell’emisfero nord basterà sedersi in un luogo con poco inquinamento luminoso ed evitare di guardare in direzione della Luna per apprezzare ad occhio nudo il fenomeno.

Allo stesso modo, è consigliabile sdraiarsi con i piedi rivolti a sud e non guardare il cellulare o altri oggetti luccicanti per mantenere gli occhi abituati al buio.

Tuttavia, poiché Gemini non appare molto in alto sopra l’orizzonte nell’emisfero australe, sarà visibile solo il 25% circa del numero di meteore viste sopra l’equatore. Cioè, tra 7 e 10 meteore all’ora. Tuttavia, Cooke consiglia di guardare in alto nel cielo del nord per migliorare le tue opportunità di visione.

La pioggia delle stelle cadenti Geminidi ha origine quando la Terra passa attraverso la scia di detriti dell’asteroide 3200 Phaethon, scoperto nel 1983, che orbita intorno al Sole ogni 1,4 anni.

Stelle cadenti: pioggia di meteoriti Geminidi in video streaming NASA

La NASA condividerà la pioggia di stelle in diretta streaming. Se vuoi partecipare alla trasmissione online di NASA TV, puoi fare clic qui per non perdere questo meraviglioso fenomeno dell’universo.