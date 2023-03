Ultime Notizie » Angel Di Maria » Juventus e Angel Di Maria, si tratta sul rinnovo di contratto

CALCIOMERCATO JUVE – La prestazione di Ángel Di María dal suo ritorno alla Juventus dopo i Mondiali di Qatar 2022 è eccezionale. L’esterno argentino è attualmente la principale spinta offensiva della Vecchia Signora in ogni partita e Fideo ha ottenuto ciò che sembrava inevitabile: convincere la dirigenza a fare uno sforzo per rinnovargli il contratto. Nonostante l’idea iniziale del club fosse quella di effettuare tagli salariali importanti, il Rosario è passato dall’essere “sacrificabile” ad essere considerato il capofila del ricambio della rosa che arriverà nei prossimi mesi.

Juve: “Stiamo lavorando dietro le quinte”

Francesco Calvo, direttore sportivo della squadra italiana, ha ammesso le sue intenzioni prima della sfida contro la Roma in Serie A. “È un leader tecnico della squadra e dello spogliatoio. È un giocatore importante e, come tutti i giocatori importanti, vogliamo che resti con noi. Stiamo lavorando dietro le quinte, ma siamo abbastanza fiduciosi“, ha spiegato in una chiacchierata con SkySports.

Il futuro di Ángel Di María

Vale la pena ricordare che Di Maria è arrivato a Torino a metà 2022 dopo essere rimasto con il pass in suo possesso dopo il mancato rinnovo con il Paris Saint-Germain. Dato questo scenario, il mancino, che ha sfiorato la gloria poco meno di tre mesi fa con la squadra argentina, aveva tra le sue alternative quella di scegliere di chiudere la sua fase di successi in Europa (ha vestito anche le maglie di Benfica, Real Madrid e Manchester United) per tornare al suo amato Rosario Central o avere un altro tipo di avventura nella Major League Soccer negli Stati Uniti.

Rinnovo del contratto

Di María ha segnato sette gol e fornito sette assist dal suo ritorno dal massimo evento calcistico che lo ha posizionato come il miglior giocatore della Juventus nel 2023. La dirigenza cercherà di presentare un’offerta a Fideo per trattenerlo dopo il 30 giugno. L’idea di un rinnovo del contratto non disdegna affatto l’estremo visto che il suo obiettivo principale è arrivare con ritmo alla Copa América 2024, che sarà organizzata in Nord America e la sua famiglia è molto a suo agio con la vita nella città italiana.

La questione Dybala

Calvo, d’altronde, ha toccato anche l’argomento che Paulo Dybala ha portato alla luce per un presunto debito che tuttora mantiene con il club. “È stato un giocatore importante per la Juve per sette stagioni, ora è un giocatore della Roma e non vogliamo voltarci indietro. Milioni in arretrato? Da italiano che vive all’estero da molti anni, mi sorprendo sempre di leggere questi rapporti che dovrebbero essere tenuti privati. I processi si fanno in tribunale e noi non aggiungiamo altro”, ha concluso davanti ai microfoni.

Roma-Juve 1-0

A livello calcistico, la Roma ha battuto a “corto mouso” la Juventus con un gol di Gianluca Mancini al 57′ di gioco. Con questo risultato la squadra guidata da José Mourinho è tornata in zona Champions guadagnando 47 punti, mentre La Vecchia Signora ha ristagnato in Conference League con 35. Vale la pena ricordare che la squadra bianconera ha subito 15 punti di penalizzazione e per i quali ha presentato ricorso.