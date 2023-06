Ultime Notizie » Angel Di Maria » Angel Di Maria lascia questo messaggio nell’addio alla Juventus

L’attaccante argentino Angel Di Maria si è ufficialmente congedato dalla Juventus tramite un messaggio pubblicato sul proprio account Instagram. Il contratto del giocatore, arrivato lo scorso anno a parametro zero dal Paris Saint-Germain, scade a fine mese e non verrà rinnovato dalla dirigenza bianconera. Di Maria si gode ora le vacanze con la moglie, in attesa di scegliere la prossima tappa della sua carriera.

Il messaggio di addio alla Juventus di Angel Di Maria

“Sono giunto alla fine di una tappa difficile e complicata. Me ne vado con la tranquillità di chi ha dato tutto per aiutare il club a continuare a vincere titoli, ma non è stato possibile. Me ne vado con il sapore amaro di non esserci riuscito, ma con la felicità di portare con me molti amici di questo meraviglioso spogliatoio del quale ho fatto parte. Grazie a tutti i miei compagni per l’affetto che mi hanno riservato sin dal primo giorno, mi sono sempre sentito come a casa.

Molto bello il lungo e sentito ringraziamento di Ángel Di María al proprio allenatore, che dopo lo splendido rapporto con Tévez, Dani Alves e Cristiano Ronaldo si conferma il miglior gestore di campioni affermati. pic.twitter.com/imINFXFi3I — Andrea Lapeña (@andrelapegna) June 6, 2023

Un grande saluto a tutti gli Juventini per il loro affetto quotidiano. Un grande abbraccio. Vi porto nel cuore 🤍🖤🤍🖤🤍🖤".