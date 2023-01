Ultime Notizie » A che ora gioca la Juventus Oggi » ⚽ Juventus-Atalanta Streaming Gratis, dove la Diretta con opzione differente a Roja TV

Dove vedere Juventus-Atalanta Streaming Gratis. Match valido per la 19esima giornata del campionato di calcio italiano, la Serie A 2022/23: si giocherà allo stadio Allianz Stadium di Torino oggi domenica 22 gennaio, alle ore 20:45 italiane.

La Juventus di Allegri riparte dopo la penalizzazione di 15 punti in classifica (non definitiva) inflitta nei giorni scorsi dalla Procura Federale della FIGC. Prima della partita contro l’Atalanta (34 punti) la Vecchia Signora occpua la 10 posizione con 22 punti Di seguito le formazioni e tutte le info per vedere Juventus-Atalanta streaming gratis e video live tv.

Juventus-Atalanta Streaming Live: ultime notizie formazioni

Vlahovic, Cuadrado, Pogba e De Sciglio hanno lavorato in gruppo, ma solo il colombiano è convocabile. Buone notizie anche da Rabiot, che però non è al 100% e resta in dubbio. Si scalda Paredes. Problemi muscolari per Zapata, che è out. In attacco tocca ancora a Hojlund con Lookman e uno tra Boga e Pasalic (favorito) in appoggio. Koopmeiners squalificato, si candida Ederson. Ruggeri al posto di Zappacosta a sinistra.

In questa stagione la Juventus non ha ancora mai perso in campionato all’Allianz Stadium con sette successi e solo due pareggi, l’ultimo dei quali arrivato addirittura l’11 settembre contro la Salernitana.

⚽ Le probabili formazioni di Juventus-Atalanta

Juventus (3-4-2-1): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; McKennie, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria; Milik. Allenatore Massimiliano Allegri. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Bonucci, Kaio Jorge.

Atalanta (3-4-3): Musso; Toloi, Palomino, Scalvini; Hateboer, De Roon, Ederson, Ruggeri; Lookman, Højlund, Boga. Allenatore Gasperini. Squalificati: Koopmeiners. Indisponibili: Zappacosta.

La Juventus ha vinto senza subire gol tutte le ultime cinque partite casalinghe in campionato: in tutta la sua storia in Serie A ha fatto meglio solo in cinque occasioni, la più recente delle quali tra gennaio e maggio 2016 (11).

Dove vedere Juventus-Atalanta in TV

Juventus-Atalanta diretta tv con il servizio a pagamento di DAZN visibile anche con le smart tv di ultima generazione compatibili. Gli abbonati a Sky e DAZN potranno seguire il match anche attivando ZONA DAZN: la gara sarà visibile sul canale numero 214 di Sky. Telecronaca affidata a Pierluigi Pardo col commento tecnico di Marco Parolo.

Federico Chiesa, tornato titolare in Serie A nell’ultima giornata 369 giorni dopo la precedente, è andato a segno in due delle sue ultime tre gare interne contro l’Atalanta in campionato (l’8 febbraio 2020 con la Fiorentina e il 16 dicembre 2020 con la Juventus). Nel complesso, quella bergamasca è una delle quattro avversarie attualmente Serie A contro cui l’esterno della Juventus ha segnato almeno tre gol, insieme a Milan (3), Sampdoria (4) e Bologna (6).

Juventus-Atalanta Streaming Gratis senza Roja Live



Juventus-Atalanta streaming gratis per gli abbonati con DAZN, sia su dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, sia sul proprio pc o notebook. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

I tre giocatori più giovani con più di 10 presenze in questa Serie A sono Giorgio Scalvini, Fabio Miretti e Rasmus Højlund; in generale sono 12 le gare da titolare per il centrocampista della Juventus nel massimo campionato, nell’era dei tre punti a vittoria solo Paul Pogba (13) e Alessio Tacchinardi (14) ne hanno collezionate di più in bianconero prima di compiere 20 anni.

Alternative per guardare Juventus-Atalanta Streaming Online invece di Roja Club

Alternative per vedere Juventus-Atalanta non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming non è una opzione valida in Italia.

I siti online, che si trovano tra i risultati che restituisce Google o Yahoo! nel cercare la frase “Juventus-Atalanta Rojadirecta“, e che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, sono irregolari con la legge italiana.