UEFA NATIONS LEAGUE – Il commissario tecnico della Nazionale Italiana Roberto Mancini ha annunciato la squadra che affronterà la Spagna nella semifinale della Nations League il 15 giugno a Enschede (Olanda), remake della sfida dello scorso anno vinta dagli iberici.

La squadra azzurra in queste Finals Four vede il ritorno di Nicolò Zaniolo e sarà guidata da Retegui affiancato da Immobile in attacco, mentre Zaccagni rimarrà fuori. La difesa vedrà la presenza di Bonucci e il centrocampo sarà composto da Verratti e Jorginho. L’Inter sarà la squadra più rappresentata con cinque giocatori. Molte le polemiche nei social per queste convocazioni, soprattutto per la mancanza dei difensori della Lazio che ha chiuso il campionato come la seconda miglior difesa con 30 gol subiti, dietro solamente alla difesa campione d’Italia, il Napoli, che ha subito 28 gol in 38 partite.

Convocati Italia di Mancini per semifinale Nations League contro la Spagna

Roberto Mancini ha convocato 23 giocatori per la Nazionale italiana, tra cui cinque dell’Inter che giocheranno la finale di Istanbul contro il Manchester City. Il tecnico ha escluso Gatti e Locatelli della Juventus, insieme ad altri quattro giocatori. Anche Pessina e Berardi sono stati rimandati a casa, con Berardi che ha accusato un fastidio muscolare. La lista completa dei convocati è disponibile qui di seguito:

PORTIERI: Donnarumma (PSG), Meret (Napoli), Vicario (Empoli).

DIFENSORI: Bonucci (Juventus), Di Lorenzo (Napoli), Acerbi (Inter), Darmian (Inter), Bastoni (Inter), Dimarco (Inter), Spinazzola (Roma), Toloi (Atalanta).

CENTROCAMPISTI: Cristante (Roma), Frattesi (Sassuolo), Jorginho (Arsenal), Barella (Inter), Lorenzo Pellegrini (Roma), Verratti (PSG), Zaniolo (Galatasaray).

ATTACCANTI: Chiesa (Juventus), Gnonto (Leeds), Immobile (Lazio), Raspadori (Napoli), Retegui (Tigre).