Ultime Notizie » Bitcoin » Ha 19 anni e guadagna 800 euro al mese minando Bitcoin da casa: questo è l’hardware che usa

Il giovane Mark Setlock ha iniziato a minare Ethereum 6 anni fa. Il suo primo hardware è stato ereditato e il resto è stato aggiornato da lui. È così che oggi riesce a guadagnare più di 800 dollari al mese, realizzando più profitti che perdite.

Nonostante il fatto che il costo della corrente elettrica non smetta di alzarsi e che stiamo attraversando una crisi energetica in tutto il mondo, ci sono persone che non vogliono interrompere l’attività mineraria, anche se oggi è molto poco redditizia.

Il caso che vi portiamo oggi è uno di quelli che hanno iniziato seriamente a minare bitcoin nel 2020, assemblando potenti apparecchiature e approfittando del boom delle criptovalute, quando erano quotati e l’elettricità era davvero a buon mercato.

Ora la situazione è completamente diversa, ma ci sono ancora persone coraggiose che la provano, anche se non vale più la pena fare l’investimento iniziale perché i costi sono aumentati così tanto che la ricompensa impiega troppi mesi (anche anni) per arrivare.

Il giovane Mark Setlock, come abbiamo detto prima grazie a Business Insider, ha iniziato a minare ethereum 6 anni fa. La chiave del suo successo è che ha ereditato tre AMD RX 580 che avevano poca potenza di mining, in cambio viveva all’università e l’elettricità era gratuita.

In questo modo iniziò a intaccare il mondo. A poco a poco stava guadagnando soldi, anche se quello che guadagnava dall’estrazione di quei tre RX 580 era di 4,5 dollari al giorno. Vedendo che doveva investire, Setlock decise di acquistare NVIDIA, e così arrivarono due RTX 3070, una RTX 3070 Ti e tre GeForce RTX 3090, quest’ultima considerata all’epoca la scheda grafica più potente del mondo.

Oggi c’è la GeForce RTX 3090 Ti a 300 W con la grafica più efficiente.

Questo investimento ha raggiunto i 7800 euro, ma gli ha permesso di passare dalla raccolta di 135 euro al mese con la grafica AMD ad avere un hardware completo che lo ha fruttato a 800 euro.

Contando il prezzo dell’elettricità che aveva nel 2020, la bolletta della luce gli costava circa 120 euro al mese. Ovvero, un utile netto di 680 euro netti al mese. Come puoi vedere, con questo vantaggio ci è voluto più di un anno per pagare tutte le schede grafiche che ha acquistato.

C’è da dire che Setlock non guadagna i suoi premi in ETH. E’ connesso a un pool chiamato NiceHash, che estrae in Ethereum e ti paga in Bitcoin perché è quello che vuole mantenere a lungo termine. NiceHash addebita una commissione del 2%. Setlock ha recentemente cambiato il suo pool in HiveOS perché ti consente di estrarre altri altcoin.

Se a questo aggiungiamo l’aumento dell’elettricità attuale, più il calo generale delle criptovalute, Mark Setlock sta realizzando un profitto in questo momento, ma solo perché ha investito i soldi quando il mining stava facendo soldi. Intraprendere questa avventura in questo momento sarebbe un suicidio economico.

Il mining ha smesso di avere un vantaggio nella situazione attuale e l’esempio è che, se andiamo in un qualsiasi negozio di computer, c’è un sacco di stock di schede grafiche, anche a prezzi non molto esorbitanti.