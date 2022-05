Dove vedere Inter-Empoli Streaming Gratis Serie A. Formazioni pronte per oggi venerdì 6 maggio 2022 alle ore 18:45 italiane per la 36a giornata di Serie A. Continua la lotta Scudetto in campionato dove l’Inter (2a in classifica con 75 punti, 2 in meno della capolista Milan) ospita l’Empoli (14esimo con 37 punti) per proseguire la sua corsa al Milan e al Tricolore, a poche giornate dalla fine del campionato. L’Inter è imbattuta da 13 sfide di Serie A contro l’Empoli e nelle ultime otto ha ottenuto otto successi, realizzando una media di due reti a partita. L’ultima vittoria toscana è stata per 1-0 con autogol di Marco Materazzi il 30 aprile 2006.

⚽ Inter-Empoli Streaming Live: ultime notizie formazioni

Autore di 12 reti in 34 giornate giocate con l’Empoli, Andrea Pinamonti ha avvertito: “Sarà sicuramente un’emozione forte tornare a San Siro e rivedere i miei ex compagni. Però io sono un giocatore dell’Empoli, affronteremo tutti la partita nel migliore dei modi perché, nonostante la salvezza raggiunta, vogliamo fare bene perché serve a tutti, ognuno vuole mettersi in mostra e di conseguenza faremo la nostra partita”.

⚽ Le probabili formazioni di Inter-Empoli

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Dimarco; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko. Allenatore Simone Inzaghi. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Bastoni.

EMPOLI (4-3-2-1): Vicario; Parisi, Viti, Luperto, Cacace; Zurkowski, Asllani, Bandinelli; Henderson, Di Francesco; Pinamonti. Allenatore Andreazzoli. Squalificati: Stojanovic, Verre. Indisponibili: Haas, Marchizza, Tonelli.

⚽ Dove vedere Inter-Empoli Diretta invece di Rojadirecta TV

Inter-Empoli diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili e Android tv, in quest’ultimo caso utilizzando dispositivi come Amazon Fire Tv Stick o Google Chromecast.

Lautaro Martínez ha preso parte a quattro gol nelle ultime quattro presenze di Serie A, grazie a tre reti e un assist. Complessivamente ha realizzato 17 gol in questo campionato, pareggiando la sua miglior stagione a livello realizzativo in Serie A (17 anche nello scorso campionato).

⚽ Inter-Empoli Streaming Gratis alternativa a Rojadirecta in italiano



Inter-Empoli streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. La partita non si può vedere su Rojadirecta in italiano e PirloTV perchè oscurati in Italia.

Ivan Perisic ha messo lo zampino in almeno un gol in tutte le sue ultime cinque presenze di Serie A (due reti e quattro assist nel parziale). Solo una volta nella competizione il croato ha registrato una striscia di sei (tra maggio e settembre 2017).

⚽ Alternativa Online per vedere Inter-Empoli Streaming Gratis

Alternative per vedere Inter-Empoli non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che “Rojadirecta TV Online” è considerato illegale in Italia, come pure quelli di “Tarjeta Roja TV”, “Pirlotv” o “RojadirectaTV”. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.