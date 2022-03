Ultime Notizie » Bitcoin » Ucraina chiede donazioni in Bitcoin per continuare a resistere

Il governo ha utilizzato il suo account ufficiale per pubblicare i suoi portafogli crittografici in modo che coloro che sono interessati a supportare il paese abbiano un ulteriore modo per farlo. In soli cinque giorni ha già ricevuto 35.000 donazioni in diverse criptovalute, tra cui il BitCoin.

Dall’inizio dell’invasione russa, secondo il portale Elliptic, il governo ucraino e le ONG che assistono le forze armate hanno ricevuto più di 35.000 donazioni di criptovalute e fino a questo momento hanno già raccolto 35 milioni di dollari. Anche un NFT della serie “Cryptopunk” è diventato proprietà del governo ucraino, a titolo di donazione.

Donazioni transfrontaliere immediate

Nel bel mezzo della guerra con le forze russe, l’Ucraina sta ampliando l’elenco delle criptovalute che accetterà per le donazioni. È evidente che le criptovalute sono diventate un mezzo alternativo di crowdfunding di grande valore. Consentono donazioni transfrontaliere immediate e, a loro volta, consentono di evitare gli istituti finanziari che potrebbero bloccare i pagamenti effettuati.

I fondi destinati all’Ucraina, per affrontare la lotta all’invasione russa, erano perlopiù Bitcoin (BTC) ed Ether (ETH).

Una ONG ha ricevuto una singola donazione di Bitcoin per un importo di 3 milioni di dollari, mentre il fondatore di Polkadot Gavin Wood ha donato 5,8 milioni di dollari.

Separatamente, è stata fatta una donazione di 1,86 milioni di dollari, che sembra essere stata effettuata a seguito della vendita di NFT originariamente destinati a raccogliere fondi per Julian Assange. In aggiunta a ciò, sono state ricevute due donazioni di Bitcoin da un unico indirizzo del valore di 1,7 milioni di dollari.

Un CryptoPunk NFT del valore di circa 200 mila dollari USA è stato inviato all’account Ethereum del governo ucraino.

Anche l’ONG ucraina Come Back Alive, che sostiene l’esercito, ha ricevuto diversi milioni di dollari in donazioni di criptovalute dopo aver inoltrato la richiesta attraverso i suoi social network e siti web.

“Puoi usare le criptovalute per aiutare le forze armate ucraine”, ha scritto domenica scorsa tramite il suo account Twitter. E nello stesso post, ha specificato l’indirizzo dei portafogli: