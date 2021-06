Ultime Notizie » Bitcoin » BitCoin El Salvador: Ricerche immobili in Google alle stelle

Il presidente di El Salvador, Nayib Bukele, ha condiviso sul suo account Twitter le informazioni di una pubblicazione specializzata in criptovalute che mostra che il boom delle ricerche di immobili sono salite alle stelle dopo l’approvazione del bitcoin come valuta nella sua nazione.

“La ricerca in Google di immobili in El Salvador sono andati sulla luna dopo che la nazione ha adottato bitcoin come moneta legale la scorsa settimana”, afferma il tweet della rivista digitale Documenting Bitcoin, che accompagna la pubblicazione con un grafico.

El Salvador la prima nazione al mondo a utilizzare la criptovaluta come moneta a corso legale

La scorsa settimana l’Assemblea Legislativa, con una maggioranza filogovernativa, ha approvato il disegno di legge, inviato dal presidente, che consente l’utilizzo del bitcoin come moneta a corso legale nel territorio. Questo passaggio rende El Salvador la prima nazione al mondo a utilizzare la criptovaluta in questo modo, poiché costringerà tutto il commercio ad accettarla come metodo per le transazioni.

Cosa si cerca con questa iniziativa?

Annunciando la sua iniziativa attraverso un video trasmesso durante la conferenza Bitcoin 2021, tenutasi a Miami (USA), il presidente ha affermato che il cambio di valuta genererà posti di lavoro, gioverà ai salvadoregni che inviano soldi dall’estero e contribuirà all’inclusione finanziaria di migliaia di persone al di fuori dell’economia formale.

“Speriamo che questa decisione sia solo l’inizio per fornire uno spazio in cui alcuni dei principali innovatori possano reimmaginare il futuro della finanza, che potrebbe aiutare miliardi di persone in tutto il mondo“, ha affermato Bukele durante il suo discorso.

Non ci saranno tasse sulle plusvalenze per bitcoin

Sugli utili, che renderebbero questa mossa più attraente per gli investitori, Bukele ha affermato che “non ci saranno tasse sulle plusvalenze per bitcoin“. Inoltre, ha ricordato che El Salvador è “uno dei pochi paesi al mondo senza tasse sulla proprietà” e ha affermato che gli imprenditori cripto potranno contare su “un’immediata residenza permanente“.

Questa decisione cerca di attrarre capitali stranieri per stabilirsi nel paese e mettere in banca il 70% della popolazione che non è incorporata nell’economia formale.