Ultime Notizie » Download Giochi » Widow Games: i migliori giochi da tavolo classici sul tuo telefonino

Widow Games – Siete più da gioco delle carte o domino? Indipendentemente dai tuoi gusti, giocare ai classici con gli amici o in famiglia, non passa mai di moda. In questo senso ci viene in aiuto Widow Games, una startup che ha sviluppato la versione digitale dei giochi da tavolo più popolari al mondo.

I giochi da tavolo sono sempre esistiti come una delle forme di intrattenimento per eccellenza che si è evoluta nel corso dei secoli. I primi giochi da tavolo si distinguevano per la loro semplice dinamica basata sul caso. I dadi ne sono un buon esempio. I primi sono stati realizzati con pezzi di diverse forme e materiali, da pezzi di osso appiattiti, a pietre o figure di legno. In società come quella romana questo gioco è diventato molto importante.

L’introduzione dei giochi da tavoli

Dalla mano degli Egiziani vennero i giochi da tavolo. Con esse venivano introdotte una serie di regole legate ad uno spazio e ad alcuni gettoni che circolavano attraverso di esso. Il gioco più popolare si chiamava Senet. Ancora una volta furono i romani a proporre un nuovo approccio con un gioco molto popolare tra loro, il Ludus latrunculorum, un gioco di strategia militare in cui era necessario elaborare un piano coerente per ottenere la vittoria.

Con 2.000 anni, si può dire che il gioco più antico è il Backgammon, un gioco da tavolo che è rimasto nel corso della storia sin dalla sua apparizione. Nel 1963 le sue regole furono recuperate e il gioco fu introdotto nei tempi moderni. È il gioco più antico ancora giocato.

Il Medioevo ha segnato il decollo dei giochi quando il caso ha lasciato il posto a strategie molto più complesse. Talf e scacchi (qualcuno pensa che abbia una origine aliena) sono i due precedenti degli attuali giochi da tavolo.

Già nel 20° secolo, precisamente nel 1904, nasceva Monopoli, uno dei giochi da tavolo più giocati e popolari della storia. Il gioco dell’Oca, Trivial Pursuit o Risk sono altri esempi di giochi che sono stati mantenuti nel corso della storia e continuano a conquistare le nuove generazioni.

Dai giochi da tavolo allo schermo digitale

La comparsa degli schermi digitali e le facilitazioni offerte dai dispositivi mobili per connettersi in qualsiasi momento e luogo, oltre alla possibilità di connettersi con altri giocatori, hanno fatto reinventare i giochi da tavolo e proposte come quella presentata da Widow Games, che porta il piano del tavolo sullo schermo

digitale.

Queste versioni hanno ottenuto un maggiore coinvolgimento con il pubblico e i download di questi giochi hanno battuto i record del settore. La sua filosofia è colmare il divario tra il mondo fisico e quello digitale, creando esperienze alimentate dalla tecnologia più recente.

Fedele alle meccaniche di gioco originali

Si tratta di piccole grandi decisioni nel Game of Life, sfidare le capacità di business con Financial Trust e una sana competizione nella conoscenza con Family Mind Race; alcuni dei classici giochi da tavolo che Widow Games ha creato con successo in formato digitale, offrendo ai giocatori un’esperienza esteticamente accattivante pur rimanendo fedeli alla meccanica originale di questi giochi.

Widow Games cerca di immortalare l’eredità dei giochi amati da milioni di persone, disponibili oggi in formato digitale.

Download gratuito

Il download di questa applicazione è gratuito ed è disponibile in spagnolo e inglese. In ogni gioco, ci sono opzioni di acquisto a partire da 0,99 USD. Per quanto riguarda la privacy e le autorizzazioni associate richieste, hanno bisogno dell’accesso alla posizione e alla telecamera.

Parti per un’avventura e prova subito questa applicazione cliccando qui!