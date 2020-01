Nave Aliena visitata da un Ex Presidente: rapimento, pianificato o bufala?

Durante le ultime elezioni della World Chess Federation (Federazione Internazionale degli Scacchi, con la sigla FIDE) tenutesi l’anno scorso, Kirsan Ilyumzhinov, che ha ricoperto la carica dal 1995 al 2018, è stato superato da Gary Kasparov. Kasparov, che è una leggenda di questo sport, ha vinto con una differenza di 40 voti e durante la sua campagna, ha usato le continue dichiarazioni fornite da Ilyumzhinov sugli UFO contro di lui. Ilyumshinov è stato anche presidente della Repubblica di Kalmukia dal 1993 al 2010. Il 17 settembre del 1997, mentre leggeva nella hall del suo appartamento situato a Mosca, ha dichiarato di aver vissuto una delle sue esperienze più strane.

Nave spaziale Aliena, l’UFO di Ilyumzhinov a Mosca.

In quel momento si aprirono le finestre del suo balcone e una voce sconosciuta iniziò a chiamarlo con il suo nome. Ilymshinov (nella foto qui sotto) dichiarò di essere entrato in una vera nave spaziale aliena.

L’ex presidente, nato il 5 aprile 1962 a Ėlista, in Russia, ha detto di aver visto una specie di rampa con molte luci, che era proprio sul bordo della sua terrazza e ha raggiunto una astronave volante. L’uomo ha osato scendere la rampa fino a quando è entrato nella nave, dove è andato a parlare con esseri coperti da strani semi gialli.

Tutto sembra indicare che anche gli assistenti dell’uomo hanno osservato l’oggetto volante non identificato prima che scomparisse nell’aria e Ilyumzhinov tornasse a casa.

Questa notizia ha generato un grande scandalo nel paese, al punto che i membri del parlamento hanno dichiarato di sentirsi preoccupati per la salute mentale del presidente, arrivando a mettere in discussione le loro capacità di gestire un paese. Inoltre, decisero di avviare un’indagine per rivelare la versione di Ilyumzhinov e, se fosse vero, per investigare i diversi segreti che lo stato aveva in relazione agli alieni e quali potrebbero essere le loro intenzioni.

Gioco degli scacchi, probabile origine aliena.

E non è tutto. L’ex presidente aveva già rilasciato diverse dichiarazioni controverse sull’argomento, garantendo anche che gli scacchi avrebbero potuto essere insegnati agli esseri umani da esseri di altri mondi. Per sostenere la sua tesi, Ilymzhinov si affida ai diversi giochi tradizionali in tutto il mondo in cui il tabellone è composto da 64 quadrati bianchi e neri e le regole sono simili.

Come è possibile che culture di tutto il mondo, anche nei tempi antichi, conoscessero un gioco simile?