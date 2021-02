Ultime Notizie » 1942 Mobile » 5 classici giochi Arcade “sempre verdi” da scaricare

Giochi arcade su Android. Se vuoi rivivere quei momenti in cui hai giocato ai classici arcade e alle console di prima generazione, ci sono ancora alcuni giochi che sono sopravvissuti alla rimasterizzazione, e quindi possono essere scaricati per goderteli su dispositivo mobile. Molti di noi sono cresciuti giocando a questi indimenticabili videogiochi vintage, e per rivivere quei momenti di avventura e di autentica emozione, qui vi lasciamo fino a 5 diversi giochi scaricabili su telefoni Android tramite il Play Store.

Ms PAC-MAN

Videogioco ufficiale di Bandai Namco, la società giapponese di sviluppo di videogiochi che ha creato Pac-Man stesso. Un piccolo fiocco si distingue sulla testa del personaggio principale riferendosi al fatto che è la signora Pac-Man. Per quanto riguarda il gioco in quanto tale, due delle principali novità sono che ci saranno fino a 2 tunnel di fuga, oltre al fatto che le fasi del gioco cambieranno colore. Ha un prezzo di $ 2,99 su Google Play.

1942 Mobile

Classico gioco sparatutto per console arcade, e questa volta è presentato da Capcom, anche il famoso sviluppatore giapponese. È un gioco con una grafica pixelata vecchia scuola, in cui dovrai distruggere qualsiasi nemico che appare lungo la strada dal tuo aereo pieno di bombe. Titolo noto che può essere ottenuto per $ 0,99.

Star Wars: KOTOR

Versione rimasterizzata di Star Wars: Knights of the Old Republic, l’iconico gioco della saga di Star Wars pubblicato nel 2003, è lì che ha sede Star Wars ™: KOTOR, una consegna disponibile su Android che ti consente di esplorare un mondo abbastanza aperto completo, per quello che è un gioco per cellulare.

Un punto positivo è che supporta controller esterni, quindi sarà più facile per te giocare a questo titolo al

Crazy Taxi classico



Questo è un titolo che ha suscitato grande scalpore dall’inizio del secolo, e la sua divertente dinamica assicura che il giocatore sia sempre agganciato al raggiungimento dell’obiettivo: portare il cliente a destinazione entro il tempo stabilito. Puoi ottenere questo gioco SEGA totalmente gratuito, anche se resta da dire che ha pubblicità.

Five Nights at Freddy’s

Non potevamo andarcene senza aver prima lasciato un altro capolavoro di videogioco, anche se questa volta non è un videogioco completamente vecchio, dal momento che è diventato davvero noto nel 2014 come una delle rivelazioni horror, ed è Five Nights at Freddy’s. In questo gioco sei la guardia di sicurezza notturna di una pizzeria, dove gli animatronici diventano assassini quando scende la notte. Ottima opzione al prezzo di $ 22,99.