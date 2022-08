Ultime Notizie » Aggiornamento WhatsApp » WhatsApp presenta grandi emoji animati

La versione beta di Android di WhatsApp continua a portare novità agli utenti e agli sviluppatori entusiasti che l’hanno installata per i test. Tra questi ci sono i nuovi e giganti emoji animati di cui parleremo in seguito.

L’offerta di emoji nuovi e più dettagliati influenza senza dubbio gli utenti che finiscono per cercare più opzioni in popolari modifiche non ufficiali di terze parti come WhatsApp Plus, WhatsApp Plus Red o GB WhatsApp il cui utilizzo può portare a un blocco dell’account da parte di Meta.

I nuovi emoji rilasciati nella versione beta di Android del servizio di messaggistica sono cuori molto più grandi delle comuni emoticon e, oltre alle loro diverse versioni, hanno un’animazione quando inviati che simula le palpitazioni.

Come utilizzare le nuove emoji animate di WhatsApp?

Come accennato, avrai bisogno di un dispositivo Android oltre ad accedere al Google Play Store per scaricare la versione Beta di WhatsApp. Una volta installato, dovrai solo entrare e inviare un messaggio scegliendo uno degli emoji del cuore nei colori disponibili.

Non sarà necessario salvare nessuno di questi nuovi emoji poiché, a differenza del caso degli adesivi, questi sono già integrati nell’applicazione. Un altro punto importante da menzionare è che secondo gli sviluppatori potresti avere problemi con il cuore arancione.