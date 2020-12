Con l’inizio del mese di Natale, gli utenti di WhatsApp hanno gli emoji impostati in questo periodo dell’anno, che per molti è speciale. Gli emoji natalizi e invernali fanno parte di una nuova collezione che WhatsApp porta ai suoi utenti in queste date che differisce così tanto dal resto.

Tra gli emoji spiccano: animali (come un orso polare e una foca), oggetti e persino organi del corpo umano (come i polmoni e un cuore). Per ottenere questi emoji, la persona deve disporre dell’aggiornamento più recente dell’applicazione di messaggistica istantanea, di proprietà di Facebook.

Qual è la versione che dovrei avere sul mio dispositivo?

La versione di WhatsApp corrisponderebbe a 2.20.206.11. Sfortunatamente, non c’è altro modo per scaricarli, ad esempio, direttamente dagli store di applicazioni.

Come verificare se ho quella versione?

Per sapere se si dispone della suddetta versione, è necessario eseguire le seguenti operazioni passo passo:

Impostazioni > Guida o Aiuto > Informazioni app

Lì apparirà qual è il numero di aggiornamento che hai e se corrisponde all’ultimo, allora hai già gli emoji incorporati.

Se non ce l’hai, dovresti andare su Google Play Store e verificare se è già disponibile un nuovo aggiornamento dell’app.

100 nuovi emoji per WhatsApp

Questa volta WhatsApp ha deciso di incorporare più di 100 nuovi emoji, di cui gran parte in riferimento alle date di Natale di quest’anno. Ci sono 115 emoji aggiornati che compaiono nell’ultima versione beta di WhatsApp, ma che possono essere utilizzati anche con il passare dei giorni nella versione stabile dell’applicazione. Questi cambiamenti sono grandiosi durante queste vacanze poiché gli utenti tendono a connettersi ancora di più con amici e familiari, specialmente quelli che sono lontani. Conversazioni e messaggi di affetto molto più creativi con questi emoji.

Come utilizzare i nuovi emoji di WhatsApp

Per utilizzare le 115 emoji a disposizione, come suggerito sopra, è necessario disporre della versione 2.20.206.11 beta di WhatsApp. Gli screenshot delle nuove emoji sono già disponibili in rete. Nel caso di Apple, le ultime versioni di iOS 14 sono già disponibili.

Oltre agli emoji natalizi, ci sono anche altri nuovi personaggi, tra cui: donne velate, uomini e donne in giacca e cravatta, tra molti altri. Anche le donne che allattano e per quanto riguarda gli animali, hanno aggiunto un nuovo gatto e un orso polare.