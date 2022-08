Ultime Notizie » Leucemia » Niccolò Ghedini, è morto lo storico avvocato di Silvio Berlusconi

Il famoso avvocato Niccolò Ghedini è deceduto all’ospedale San Raffaele di Milano dove era ricoverato. Senatore di Forza Italia e storico legale di Silvio Berlusconi, Ghedini aveva solamente 62 anni: era nato il 22 dicembre del 1959.

Purtroppo era da tempo in cura per una forma di leucemia . Nonostante un trapianto di midollo, il decesso sembra essere sopraggiunto per una complicanza, una polmonite, probabilmente contratta per il suo stato particolarmente fragile di paziente immunodepresso.

Questo il commento a caldo del leader di FI, Silvio Berlusconi: