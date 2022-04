Ultime Notizie » Aggiornamento WhatsApp » WhatsApp 2022 nuove EMOJIS: spiegazione, cosa significano

WhatsApp continua ad essere l’app di messaggistica preferita e più scaricata dagli utenti di Internet di tutto il mondo e ciò è probabilmente dovuto ai suoi continui aggiornamenti, come i nuovi emoji che cercano di farti vivere sempre di più l’esperienza di chattare con WhatsApp i tuoi contatti.

Sicuramente avrai già notato che nella tua chat sono già disponibili almeno 107 emoji in più; tuttavia, non è sempre facile conoscere il momento esatto in cui utilizzarle, soprattutto se non si conosce il loro significato, ecco perché oggi spiegheremo di cosa trattano queste nuove alternative.

Cosa sono le nuove EMOJIS WhatsApp e cosa significano?

In questo nuovo aggiornamento, troviamo diverse famiglie di emoji rinnovate. Tra queste famiglie c’è quella che fa riferimento ai volti di reazione generale, e ora ci sono nuovi formati, come un viso che si scioglie, un altro che mostra sorpresa, uno che fa un saluto militare, due che mostra delusione e quest’ultimo che ha una malinconia volto.

Abbiamo anche trovato nuovi formati negli emoji delle mani, come una mano in posizione di stretta di mano, che è in entrambe le direzioni destra e sinistra.

In realtà, ci sono un gran numero di nuovi emoji perché molti semplicemente cambiano tono o genere ma rimangono gli stessi. Per questo motivo, salteremo tutti quelli ed elencheremo di seguito gli emoji che sono nuovi.

1) Viso che si scioglie: può essere usato per parlare di calore estremo o metaforicamente per esprimere vergogna o un sentimento di terrore; sebbene sia anche valido esprimere che ti sciolga davanti a qualcuno.

2) Volto con gli occhi aperti e mano sulla bocca: esprime una sorta di sorpresa senza ridere come accade con un’altra nota emoji.

3) Volto con la mano destra che saluta: Come se dicessi ‘al tuo servizio capitano mio’ o in segno di rispetto.

4) Faccia con linea tratteggiata: è una faccia neutra smorzata per rappresentare qualcuno invisibile o nascosto. Può anche essere usato per mostrare sottomissione, isolamento e depressione.

5) Bocca diagonale: esprime scetticismo, confusione o frustrazione.

6) Viso con grandi lacrime agli occhi: esprime una varietà di emozioni come tristezza, rabbia, imbarazzo, ammirazione e gratitudine.

7) Aprire la mano per stringere la mano.

8) Mano con il palmo rivolto verso il basso: serve per esprimere l’azione di rilasciare o raggiungere qualcosa. In alcune culture è valido rappresentare la negoziazione.

9) Mano con il palmo in su: Serve a rappresentare l’azione di sollevamento, domanda o offerta. Serve anche per esprimere una domanda o una mancanza di conoscenza.

10) Mano con indice e pollice incrociato: è usata in diversi contesti per rappresentare lo schiocco delle dita, l’amore o il denaro.

L’emoji forma la forma di un cuoricino con l’indice e il pollice. È usato per esprimere amore o affetto. Può anche essere usato per indicare il lusso o che si tratta di un oggetto costoso.

11) Indicare la persona con l’indice: rappresenta la parola e il concetto di ‘tu’.

12) Le due mani che formano un cuore: legate all’affetto e all’amore.

13) Persona con corona.

14) Uomo incinta: serve anche per esprimere che hai mangiato troppo.

15) Persona incinta: che hai mangiato troppo.

16) Trattare con le mani.

17) Mordersi il labbro: flirtare. Esprime eccitazione, sebbene possa essere utilizzato anche per ansia, dolore o insicurezza.

18) Troll: si riferisce a un atto di trolling.

19) Barriera corallina.

20) Fiore di loto aperto: Rappresenta serenità, bellezza e purezza.

21) Nido vuoto.

22) Nido con uova.

23) Chicchi: usati per parlare di cibo, flatulenza o chicchi di caffè. Può anche essere usato per discutere di denaro, contare o una piccola quantità di qualcosa.

24) Versare liquido: per esprimere che versi qualcosa.

25) Barattolo: per qualcosa che hai che può essere messo in un barattolo.

26) Tobogán: Si usa per parlare di bambini, parchi o momenti di gioco. Usato anche per flirtare quando si infila abilmente in un messaggio privato.

27) Ruota: Per pneumatici, ruote o veicoli a ruote.

28) Bagnino: usato per parlare di sicurezza, acqua e barche.

29) Una mano blu con un occhio al centro del palmo: questo è un importante simbolo ancestrale per alcune religioni come l’Islam, il Giudaismo, il Buddismo e il Cristianesimo. Rappresenta fortuna, protezione, guida, forza femminile e fede tra gli altri significati.

30) Specchio o palla da discoteca: crea un’atmosfera di festa.

31) Batteria scarica: viene utilizzato per mostrare che è rimasto poco nel cellulare o in altri dispositivi.

32) Stampella.

33) Raggi X: Si usa per parlare di medicina in generale.

34) Bolle: esprimi una personalità effervescente o semplicemente schiuma di sapone.

35) Carta d’identità: per ricordare a qualcuno di mostrare la propria INE. Può essere utilizzato nel contesto di una falsa identificazione.

36) Uguale: segno di uguale.

Ora sei più che pronto per avviare una chat utilizzando i nuovi emoji che sono ora disponibili per tutti gli utenti dell’app.