Ultime Notizie » CAMI WhatsApp » WhatsApp può creare immagini come Midjourney

Se vuoi avere un «ChatGPT» all’interno di Whatsapp, presta attenzione perché Cami ti regala alcune opzioni in più rispetto a PI WhatsApp. Si tratta di un progetto che utilizza l’API di ChatGPT, nella versione 3,5 e 4, e la Stable Diffusion per creare immagini, in modo che con Cami puoi fare molte delle cose che puoi fare con ChatGPT, anche se il motore di creazione delle immagini non è così avanzato come DALL-E o Midjourney. La prima cosa da fare è entrare su www.heycami.ai e premere il pulsante Whatsapp. Da lì avremo accesso alla chat. Gli diciamo qualcosa nella nostra lingua, in modo che lo riconosca, e iniziamo la conversazione.

Come creare immagini con Cami in WhatsApp

Per creare un’immagine dobbiamo solo anteporre /imagine, proprio come facciamo con Midjourney. Il resto dipende dalla nostra immaginazione. Le prime proposte sono spunti per preghiere e scherzi, ma possiamo chiedere di tutto, dai consigli di viaggio alle traduzioni di testi, qualunque cosa. Ti consigliamo di leggere la guida al prompt di Stable Diffusion in modo da poter creare immagini di migliore qualità, mettendo sempre /imagine in primo piano. In ogni momento possiamo anche cambiare la lingua della chat, mettendo /language. Quando si parla di problemi matematici e di fisica di base non se la cava affatto male, anche se a volte ha bisogno di aiuto.

Politica sulla privacy di Cami

Come sempre, è importante rivedere cosa stiamo dando in cambio dell’utilizzo di un servizio con queste caratteristiche. Per questo hanno una politica sulla privacy che riassumo qui:

L’Informativa sulla privacy di Cami (Superdrop Labs Inc) è stata aggiornata il 23 maggio 2023 e copre i servizi offerti, comprese le applicazioni software e i siti Web in cui è pubblicata questa politica. La politica è parte integrante dei loro Termini di servizio ed è importante esaminarla prima di utilizzare i loro servizi, poiché il tuo utilizzo implica l’accettazione di queste pratiche.

Raccolta di informazioni personali

Informazioni fornite dall’utente: includono i dati personali forniti durante la creazione di un account o la comunicazione con Cami, come nome, informazioni di contatto e contenuto del messaggio. Attraverso i Social Network: Quando si interagisce sulle pagine dei social media di Cami (Instagram, Facebook, Medium, Twitter, YouTube, LinkedIn), vengono raccolte informazioni personali che l’utente sceglie di fornire, nonché dati aggregati e analisi di utilizzo fornite dalle piattaforme di social media. Informazioni tecniche automatiche: quando si utilizza il servizio, Cami riceve dati come indirizzo IP, tipo di browser, informazioni sul dispositivo e modelli di navigazione.

Sul web, Cami utilizza i cookie per gestire il proprio sito e migliorare l’esperienza dell’utente. I cookie possono essere di sessione o persistenti. Inoltre, utilizzano prodotti di analisi online, come Google Analytics, che utilizza i cookie per analizzare l’utilizzo del sito.

Cami utilizza le informazioni personali per fornire e amministrare il servizio, migliorare e riparare aspetti del servizio, informare su funzionalità interessanti, rispondere a richieste, inviare informazioni amministrative, analizzare l’interazione con il servizio, sviluppare nuovi programmi e servizi, prevenire le frodi e rispettare le norme legali. Le informazioni personali possono essere condivise con fornitori di servizi, in transazioni commerciali, per obblighi legali, con affiliati Cami e altri utenti del servizio.

Come sempre si consiglia in questi casi: mai dare informazioni riservate nelle chat con Cami o in ChatGPT.

[Foto Credits: Immagini generare da NotizieIN con Cami su WhatsApp]