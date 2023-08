L’Intelligenza Artificiale sta gradualmente diventando una grande alleata per la vita quotidiana delle persone. L’irruzione di Chat GPT e Google Bard ha aperto una porta che molti altri vogliono seguire. Ora arriva WhatsApp Pi, che all’interno dell’app di messaggistica più utilizzata al mondo offre un nuovo e potente strumento ai suoi utenti.

Si tratta dell’assistente virtuale di WhatsApp che funziona attraverso l’Intelligenza Artificiale, grazie alla quale è stato possibile creare chatbot capaci di interagire con gli utenti. Nel caso dell’app di proprietà di Meta, l’assistente si chiama Pi, il cui unico scopo è chattare con le persone.

Uno dei creatori di Pi al Financial Times:

“Ci sono molte cose che Pi non può fare. Non crea elenchi, non codifica, non pianifica viaggi, non scriverà la tua strategia di marketing o i tuoi scritti per la scuola. È progettato esclusivamente per una conversazione rilassata, informativa e di supporto“.