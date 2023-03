Midjourney V5 è l’ultimo modello di intelligenza artificiale text-to-image che promette di raggiungere un nuovo livello di realismo nelle immagini generate al computer. Questa versione del modello presenta miglioramenti significativi che lo rendono più potente ed efficiente nella generazione di immagini fotorealistiche.

Presentato via Twitter, possiamo già vedere alcuni dei risultati cercando l’hashtag #midjourneyv5, poiché gli utenti di prova non hanno ancora accesso al nuovo modello.

Midjourney V5 è in grado di generare immagini di alta qualità e con una risoluzione che raddoppia quella del suo predecessore, Midjourney V4. I dettagli delle immagini sono anche più precisi, rendendo più difficile distinguere tra un’immagine generata e una fotografia reale. Questo è in gran parte dovuto all’incorporazione di nuovi algoritmi e architetture di reti neurali, così come all’inclusione di tecniche estetiche innovative.

Un’altra importante miglioria di Midjourney V5 è la sua capacità di elaborare una maggiore varietà di stili e texture nelle immagini generate. Inoltre, la sensibilità di questo modello alle voci di testo è maggiore, consentendo agli utenti di essere più specifici nelle indicazioni per generare le immagini desiderate.

Per utilizzare Midjourney V5, gli utenti devono accedere al server ufficiale del modello tramite Discord. Una volta all’interno, gli utenti possono scegliere la versione 5 del modello o aggiungere l’etichetta -v 5 alla loro richiesta. Gli utenti devono anche essere attenti nella redazione delle voci per ottenere i risultati desiderati. Le voci più dettagliate e specifiche hanno maggiori probabilità di generare immagini realistiche.

La qualità delle immagini generate con Midjourney V5 è impressionante, e alcuni utenti hanno condiviso immagini sui social media che sono difficili da distinguere dalle fotografie reali.

Tuttavia, come con qualsiasi modello di intelligenza artificiale, è importante ricordare che le immagini generate si basano sui dati di input e, quindi, possono essere suscettibili a errori o imprecisioni.

Midjourney V5 è un chiaro segnale che la tecnologia text-to-image sta avanzando rapidamente verso la creazione di immagini fotorealistiche. Tuttavia, l’evoluzione di Midjourney non si ferma a questa versione.

Aging a character in Midjourney v5, from 8 years old to 70 years old.

They grow up so fast 🥹 pic.twitter.com/bhFYZLq4Xl

— Nick St. Pierre (@nickfloats) March 17, 2023