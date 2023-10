Ultime Notizie » Creazione nomi » Creare Nome 3D con Intelligenza Artificiale grazie a Ideogram AI

Nonostante l’intelligenza artificiale sia ancora un tema delicato in certi settori, non si può negare che ci siano cose curiose, come ad esempio creare nomi in 3D con Ideogram AI. Ideogram AI è uno dei tanti programmi di intelligenza artificiale per immagini, dove inserisci una descrizione e genera un risultato fotografico. Tuttavia, recentemente si è distinto per essere utilizzato per creare nomi in 3D, con risultati che sono diventati una tendenza tra gli internauti.

Se vuoi sapere come avere il tuo nome in 3D con l’intelligenza artificiale Ideogram AI, di seguito te lo spiegheremo passo dopo passo. Noi abbiamo provato con Carlo, Diana e Maria.

Come creare un nome 3D con l’intelligenza artificiale di Ideogram AI

Avere il tuo nome 3D con l’intelligenza artificiale di Ideogram AI è molto semplice, anche se devi avere a disposizione una email. Per creare il tuo nome 3D nell’intelligenza artificiale con Ideogram AI devi fare quanto segue:

Vai su ideogram.ai .

. Premi “Accedi” o “ Connettiti con Google ”.

”. Se scegli il primo, ti chiederanno di inserire una email .

. Inserisci la tua email e accetta “Termini e Condizioni”; entrerai in una lista d’attesa per ottenere l’accesso.

Se ti sei collegato con il tuo account Google, non ti resta che scegliere la tua email collegata al motore di ricerca e avrai accesso immediato.

Una volta entrato vedrai le creazioni degli altri utenti e una “barra di lavoro”.

Usa quella barra per scrivere ciò che vuoi che l’intelligenza artificiale generi.

In questo caso, inserisci istruzioni come “nome 3D di X con supereroi, natura, animali, ecc”.

Puoi inserire le indicazioni in spagnolo o inglese, l’intelligenza artificiale catturerà qualsiasi lingua.

Fatto ciò, dovrai solo attendere qualche secondo affinché il programma generi il risultato.

L’intelligenza artificiale di Ideogram AI a volte fallisce quando si assegna il tuo nome 3D

Come tutte le intelligenze artificiali, Ideogram AI non è perfetta e a volte fallirà con il tuo nome 3D.

A volte Ideogram AI non capisce i comandi che gli dai, restituendo risultati indesiderati.

Per evitare il più possibile questi casi, è consigliabile essere il più espliciti nelle istruzioni, aggiungendo quante più descrizioni possibili.

Solo così avrai il tuo nome 3D con intelligenza artificiale quasi subito, senza dover fare diversi tentativi per ottenerlo.