Ultime Notizie » befana » Serie A, 19° turno: Inter-Verona 2-1, Inzaghi Campione d’Inverno grazie alla Befana

Inter è Campione d’Inverno con 48 punti senza aspettare il risultato della Juventus (43) di domenica sera. L’Inter di Simone Inzaghi ringrazia la Befana vince con il risultato esatto finale di 2-1 contro il Verona con una prestazione non brillante al Giuseppe Meazza di San Siro tutto esaurito.

Il Verona crea il primo pericolo con Suslov, ma è l’Inter a passare in vantaggio grazie a Lautaro Martinez (al suo rientro in campo) su azione di Thuram-Mkhitaryan. Calhanoglu sfiora il gol, ma il Verona riesce a pareggiare con Henry dopo un cross di Duda. Montipò e Arnautovic salvano su Dimarco, ma al 93′ Frattesi segna per l’Inter su azione viziata da una gomitata su Duda di Bastoni in area (che poi colpisce la traversa) e non segnalata dalla squadra arbitrale (nemmeno dal VAR).

E cosa ancora più incredibile, Henry calcia un rigore al 95′ (concesso dopo richiamo del VAR) che colpisce il

Inter-Verona risultato esatto finale 2-1

palo. Prima del rigore viene espulso Darko Lazovic per proteste.

Marcatori Gol: 13’ Lautaro (I), 74’ Henry (V), 94’ Frattesi (I).

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard (83’ Sanchez), Acerbi, Bastoni; Dumfries (61’ Darmian), Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan (83′ Frattesi), Carlos Augusto (72’ Dimarco); Thuram (72’ Arnautovic), Lautaro. Allenatore Inzaghi.

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Coppola, Magnani, Doig (73’ Cabal); Suslov (90’ Charlys), Duda; Ngonge (87’ Kallon), Folorunsho, Mboula (45’ Lazovic); Djuric (73’ Henry). Allenatore Baroni.

Arbitro: Michael Fabbri. Ammoniti: Coppola (V), Suslov (V). Espulsi: Lazovic (V). Note: Henry sbaglia un rigore al 100′.