Ultime Notizie » caraibi » Christian Oliver è morto in un incidente aereo ai Caraibi

Il 2024 inizia con una notizia tragica e triste nel mondo del cinema e della televisione, poiché l’attore Christian Oliver, che ha partecipato a film come “Indiana Jones” o “Meteoro“, è morto questo giovedì, 4 gennaio, insieme alle sue due figlie. La notizia ha suscitato eco per la tragedia dell’incidente che ha posto fine alla vita dell’attore, delle sue figlie, rispettivamente di 10 e 12 anni, e del pilota del piccolo aereo Robert Sachs.

Come sono morti l’attore Christian Olivder e le sue figlie?

Secondo le prime notizie dei media internazionali, nel pomeriggio di giovedì 4 gennaio, Christian Oliver stava viaggiando su un piccolo aereo con le sue due figlie, Madita e Annik, attraverso la zona di

Bequia, finché non. Secondo quanto riferito, erano decollati dall’aeroporto JF Mitchell di Bequia e si stavano dirigendo verso Santa Lucia, ma dopo aver perso il controllo si sono schiantati su una piccola isola nelle acque dei Caraibi.

Cristian Klepser, questo il vero nome del 51enne di Francoforte sul Meno, si era trasferito da giovane negli Usa dove aveva debuttato come comparsa in alcuni telefilm. E’ ricordato come protagonista del telefilm “Squadra Speciale Cobra 11”, del film “Speed Racer” del 2008, “Intrigo a Berlino”,”Operazione Valchiria” 2008 e “Ready or not”.