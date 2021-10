Ultime Notizie » Downdetector » Apocalisse in rete: anche Gmail con problemi dopo il crollo dei Social Network

Il servizio di posta elettronica di Google Gmail sta riscontrando dei malfunzionamenti, secondo i dati del portale Downdetector. I problemi sono registrati in diversi paesi del mondo, tra cui Stati Uniti, Russia, Messico e Germania. Negli Stati Uniti, da dove proviene la maggior parte delle segnalazioni, il 56% degli utenti si lamenta del funzionamento del sito di posta elettronica di Google. Inoltre, il 26% non può connettersi al server e il 18% afferma di non poter ricevere messaggi.

Facebook Down con Instagram WhatsApp e TikTok

In precedenza questo lunedì, Instagram, WhatsApp, Facebook e TikTok sono stati disattivati ​​uno dopo l’altro. Successivamente è stato rivelato che Telegram ha iniziato a funzionare più lentamente, seguito dalla caduta di TikTok. Allo stesso modo, Privacy Affairs ha riferito che i dati personali di oltre 1,5 miliardi di utenti di Facebook sono in vendita in un forum di “hacker”. Di conseguenza, le azioni delle principali società informatiche statunitensi sono diminuite.