Spotify Apple Music: Playlist con IA fatta di pensieri immagini e video

L’intelligenza artificiale non smette mai di stupirci, e quando si tratta di AI che viene applicata all’interno della sezione musicale e delle piattaforme di musica in streaming, PlaylistAI è uno strumento molto interessante che attirerà sicuramente la tua attenzione.

Come mai? Perché è un’intelligenza artificiale che ha la piena capacità di creare playlist musicali basate su pensieri, immagini o video, sia su Spotify che su Apple Music.

Stiamo parlando di uno strumento che ha l’obiettivo di facilitarti la generazione di playlist che si adattino a ciò che desideri veramente, tutto questo in modo rapido e semplice.

Questa applicazione permette di creare playlist basate su stati d’animo, o cosa ancora più interessante, basate su pensieri specifici e fuori dal comune, ad esempio: musica per lavorare di notte mentre piove.

App PlaylistAI, funzioni e strumenti

Oltre a questo, c’è una funzione nell’app che ti permette di creare playlist da immagini, quindi se le mostri il volantino di un festival musicale che ti piace, ad esempio, l’applicazione raccoglierà tutti i nomi degli artisti che sono li e genererà una playlist

personalizzata per te.

PlaylistAI ha anche un altro paio di strumenti che possono esserti molto utili. Uno di questi è quello che ti permette di identificare la musica che viene riprodotta nei video, il che è piuttosto interessante per sapere cosa sta suonando e ti piace ma non conosci il suo nome.

L’altro è che ha una funzione molto simile a Wrapped di Spotify, ma qui ha il nome di Rewind e sostanzialmente ti fa sapere quale musica hai ascoltato di più durante l’anno, oltre a darti più possibilità quando arriva a selezionare l’intervallo di tempo in cui si desidera creare l’elenco o anche per aggiungere artisti.

Senza dubbio, è un’ottima app che può essere molto utile per scoprire nuova musica e vedere un nuovo lato della medaglia. Ovviamente, per il momento PlaylistAI è un’applicazione disponibile solo per iOS nell’App Store, anche se ovviamente dovrebbe essere lanciata presto per i cellulari Android in Google Play.