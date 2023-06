La società Volcano Energy ha annunciato lunedì tramite un comunicato che investirà 1 miliardo di dollari per costruire una mining farm di bitcoin con una capacità totale di 241 megawatt in El Salvador.

La società ha precisato che lo Stato di El Salvador giocherà “un ruolo cruciale” nella progettazione ed esecuzione dell’iniziativa, denominata Volcano Energy, alla quale parteciperà anche Tether, emittente della stablecoin USDT. Allo stesso modo, il governo del presidente Nayib Bukele avrà “una partecipazione preferenziale pari al 23% delle entrate” nel progetto.

Gli investitori privati ​​otterranno il 27%, mentre il restante 50% sarà reinvestito per espandere la capacità di generazione di energia e potenziare il mining di bitcoin.

Il progetto dell’industria mineraria, descritto da Volcano Energy e Tether come un “parco di generazione di energia rinnovabile”, sarà realizzato nel villaggio di El Chiste (comune di Metapán) con un primo investimento di 250 milioni di dollari promosso da “leader chiave del bitcoin industria, con la collaborazione dei principali sviluppatori e produttori di energia rinnovabile, nonché esperti nel mining di bitcoin su scala globale”, ha affermato Volcano Energy.

Allo stesso modo, la società ha precisato che l’impianto, che in futuro potrebbe diventare “uno dei più grandi al mondo”, sarà alimentato con 169 MW di energia solare e 72 MW di energia eolica per fornire una potenza di calcolo di oltre 1,3 EH. /s (1 EH/s equivale a un quintilione di hash al secondo).

Dal canto suo, il chief technology officer di Tether, Paolo Ardoino, ha sottolineato che Volcano Energy rappresenta “una delle iniziative più innovative e strategiche” su cui la sua azienda sta investendo. “Questo investimento continua il viaggio di Tether nella diversificazione del suo ecosistema strategico”, ha osservato.

Tether Energy is doubling down on #bitcoin with our investment into Volcano Energy in El Salvador 🌋🇸🇻 We're fueling sustainable Bitcoin mining and supporting El Salvador's economic growth🍊⛏️

Learn more 👉 https://t.co/PlJ2yRhPR8 pic.twitter.com/fnpWuZW95t

— Tether (@Tether_to) June 5, 2023