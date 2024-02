Ultime Notizie » Bitcoin » Problemi Energia Elettrica con l’estrazione di Bitcoin negli Stati Uniti

Gli impatti del mining di criptovalute come il bitcoin negli Stati Uniti stanno cominciando a farsi sentire. Tutto è iniziato nel 2021 quando la Cina ha vietato le monete virtuali, e i minatori di criptovalute si sono riversati in massa negli Stati Uniti in cerca di elettricità a buon mercato e regolamentazioni flessibili.

Molti si sono quindi diretti in Texas, uno stato che ora è considerato la capitale mondiale delle criptovalute. In soli due anni, la quota degli Stati Uniti nelle operazioni globali di mining di criptovalute è passata dal 3,5% al 38%, formando così l’industria di questo settore più grande al mondo.

Ciò ha portato a un enorme aumento della domanda locale di elettricità per alimentare le loro operazioni informatiche 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. L’uso di energia ha influenzato le reti locali, ha aumentato le bollette elettriche dei residenti vicini e ha mantenuto in funzione impianti a combustibili fossili che un tempo erano in disuso in questa parte degli Stati Uniti. Tuttavia, fino ad oggi, nessuno sa esattamente quanta energia utilizzi l’industria del mining di criptovalute.

Impatto mining criptovalute USA: indagine sull’energia

Di fronte a questa situazione, i funzionari federali stanno cercando di lanciare il primo sforzo completo per raccogliere dati sull’uso dell’energia nel mining di criptovalute. L’Amministrazione dell’Informazione Energetica degli Stati Uniti (EIA), che fa parte del Dipartimento dell’Energia federale, sta esigendo che 82 minatori di criptovalute commerciali riferiscano quanta energia elettrica stanno consumando.

Questa è la prima indagine di un nuovo programma che mira a far luce su questa industria opaca, sfruttando l’autorità unica dell’agenzia per richiedere la divulgazione dell’uso dell’energia alle grandi aziende.

Mark Morey, consulente senior per l’analisi elettrica presso l’EIA: “Stiamo semplicemente cercando di monitorare il consumo di elettricità di questo settore: quanto, dove sta accadendo, come potrebbe influenzare la rete elettrica negli Stati Uniti e in particolare in diverse regioni del Paese“.

Ha detto che prima di ottenere l’approvazione dell’Ufficio di Gestione e Budget per condurre l’indagine, i funzionari hanno indagato e scoperto che ci sono almeno 137 impianti minerari negli Stati Uniti, la maggior parte in Georgia, New York e Texas, che hanno più di 30 siti minerari.

Un’analisi della EIA ha anche mostrato che nel 2023 la domanda stimata di elettricità negli Stati Uniti che supporta l’estrazione di criptovalute equivale alla domanda annua che va da tre a sei milioni di case, o al consumo annuale di elettricità in stati come Utah e Virginia.

“Comprendere questi dati è il primo passo per capire cosa possiamo fare dopo“, aggiunge il portavoce della EIA.

Joseph DeCarolis, amministratore dell’EIA, ha reso noto all’inizio di quest’anno che data la natura emergente e rapidamente mutevole di questo problema “e poiché non possiamo valutare quantitativamente la probabilità di danni pubblici, sentiamo l’urgenza di generare dati credibili che forniscono informazioni su questo problema in evoluzione“. La Casa Bianca ha approvato l’indagine lo scorso 26 gennaio.

Sebbene non si comprenda appieno l’uso totale di elettricità, gli impatti del mining di criptovalute sulle bollette dei servizi pubblici e sull’inquinamento da carbonio, un recente studio della società di consulenza energetica Wood Mackenzie ha scoperto che il mining di bitcoin in Texas ha già aumentato i costi dell’elettricità per i residenti di 1,8 miliardi di dollari all’anno.

Ma oltre alla spesa, ci sono i problemi ambientali. La crescente domanda di elettricità delle criptovalute ha anche riportato in vita i generatori di energia a combustibili fossili precedentemente chiusi. Vicino a Dresde, New York, la centrale a gas naturale Greenidge, precedentemente chiusa, ha riaperto esclusivamente per sostenere il mining di bitcoin.

In Indiana, una centrale alimentata a carbone che doveva chiudere nel 2023, continua a funzionare e proprio accanto è stata installata la

Le criptovalute come il bitcoin evitano la necessità che le istituzioni finanziarie aggiungano dati a un libro mastro pubblico, o “blockchain“, per verificare tutte le transazioni. Per guadagnare denaro, i computer che utilizzano software di mining ad alto consumo energetico competono per confermare aggiunte alla blockchain.

Una delle ragioni per cui è così difficile tracciare l’uso di energia del mining di criptovalute è la dimensione delle strutture minerarie, che possono variare da singoli computer a magazzini giganti. Le strutture più piccole di solito sono esentate dai requisiti di permessi locali e spesso si spostano per ottenere elettricità più economica. I dati sull’uso di energia delle operazioni più grandi sono spesso nascosti in contratti privati con aziende di servizi pubblici locali o coinvolti in controversie su singole strutture.

Nel luglio 2022 e nel febbraio 2023, membri democratici del Congresso, tra cui la senatrice Elizabeth Warren e la rappresentante Rashida Tlaib, hanno inviato lettere all’Agenzia per la Protezione Ambientale e al Dipartimento dell’Energia, chiedendo alle agenzie di esercitare tale autorità sui minatori di criptovalute e “implementare un regime di divulgazione obbligatoria il più rapidamente possibile”.

Il prezzo del bitcoin è aumentato negli ultimi tre mesi, incentivando una maggiore attività mineraria che potrebbe sovraccaricare le reti elettriche locali già sotto pressione negli Stati Uniti a causa del clima freddo e delle tempeste invernali.

In Texas, l’operatore della rete elettrica dello stato paga ai minatori di criptovalute per chiudere durante le ondate di calore e altri periodi di alta domanda. Dal 2020, cinque impianti in Texas hanno guadagnato almeno 60 milioni di dollari con il programma, secondo quanto riportato da The New York Times. Questi sussidi vengono ottenuti senza molti benefici o posti di lavoro per i residenti locali. Addirittura, “le grandi operazioni minerarie impiegano al massimo solo alcune dozzine di persone”, ha riferito il Times.

I sondaggi dell’EIA sulle imprese di mining di criptovalute che inizieranno questa settimana identificheranno “le fonti di elettricità utilizzate per soddisfare la domanda di mining di criptovalute”, ha detto DeCarolis. I dati saranno pubblicati sul sito web dell’EIA entro la fine di quest’anno.