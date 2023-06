La Juventus ha terminato il campionato al settimo posto a causa della squalifica di 10 punti per il caso plusvalenze, ma ha ottenuto un posto nella prossima edizione della Conference League. Tuttavia, dovrà prima superare un turno preliminare che avverrà il 24 e il 31 agosto, dopo i sorteggi del 7 agosto a Nyon.

È ancora incerto se la Juventus verrà esclusa dalle competizioni europee dalla UEFA, anche se il comunicato stampa diffuso poche ore fa e riguardante la richiesta di un incontro con Real Madrid e Barcellona per discutere di una eventuale fuoriuscita dal progetto Superlega (con la società A22) dovrebbe pore fine alla sete di vendetta di Ceferin.

Mentre voi pensate alla SuperLega la #Juventus il 24 agosto incontrerà una tra queste squadre per accedere alla fase a girone della Conference League…

Tornate coi piedi per terra, sperate che la Juve vada in mano a gente competente e incrociamo le dita per l'#AllegriOut. pic.twitter.com/TW0Ma7pY3M

— Tommaso Fuerteapache (@FUERTEAPACHE94) June 6, 2023