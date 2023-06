Ultime Notizie » Come vedere Fiorentina West Ham Streaming » Fiorentina-West Ham Streaming Gratis, dove vedere Diretta TV Finale Conference League

Dove vedere Fiorentina-West Ham Streaming Gratis. La finale di Conference League tra Fiorentina e West Ham si gioca all’Eden Arena di Praga con fischio d’inizio alle ore 21:00 italiane di oggi mercoledì 6 giugno 2023.

Vincenzo Italiano, l’allenatore della Fiorentina, è emozionato per la finale della Conference League contro il West Ham a Praga. Sogna di diventare il primo allenatore italiano a vincere una coppa europea dal 2007 (dalla Champions League vinta ad Atene con il Milan da Ancelotti). Italiano è concentrato sull’aiutare la sua squadra a vincere, e ha lavorato duramente con i suoi giocatori per prepararsi per la partita. È grato alla società per avergli dato l’opportunità di giocare in questa finale. Di seguito le informazioni per vedere Fiorentina-West Ham streaming gratis e diretta video tv.

Statistica in evidenza: La Fiorentina e il West Ham non si sono mai sfidati prima in partite ufficiali, tranne in una Coppa Intertoto del 1999. Il West Ham ha vinto l’unico trofeo europeo nella Coppa delle Coppe del 1964-65, mentre la Fiorentina ha vinto l’unico titolo europeo del suo palmares nel 1960-61.

Fiorentina-West Ham Streaming Live: ultime notizie formazioni

Italiano (Fiorentina): “Sono il condottiero di questo gruppo, cerco di tenere a bada l’emozione e pensare a null’altro che non sia aiutare la mia squadra e preparare nel migliore dei modi questa sfida. In questi tre giorni io e i ragazzi abbiamo pensato solo a come mettere in difficoltà il West Ham. Sono fiero del mio percorso di allenatore e felice di poter avere la possibilità di giocarmi questo trofeo grazie a giocatori straordinari e ad una società incredibile che due anni fa mi ha scelto e portato a Firenze. Da Arzignano alla finale di Conference per entrare nella storia“.

⚽ Le probabili formazioni di Fiorentina-West Ham

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi; Amrabat, Mandragora; Ikoné, Bonaventura, Nico Gonzalez; Jovic. Allenatore: Italiano. A disposizione in panchina: Cerofolini, Vannucchi, Venuti, Ranieri, Quarta, Terzic, Bianco, Duncan, Barak, Cabral, Brekalo, Sottil, Kouamé, Saponara. Indisponibili: Castrovilli, Sirigu. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

WEST HAM (4-2-3-1): Areola; Coufal, Zouma, Aguerd, Cresswell; Soucek, Rice; Bowen, Paquetà, Benrahma; Antonio. Allenatore: Moyes. A disposizione in panchina: Fabianski, Emerson, Ogbonna, Kehrer, Johnson, Fornals, Downes, Lanzini, Cornet, Ings. Indisponibili: nessuno. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

Arbitro: Del Cerro Grande (Spagna). Assistenti: Devis e Porras (Spagna). Quarto uomo: Gil Manzano (Spagna). VAR: Siviglia (Spagna). Assistente VAR: Munera-Hernandez-Lopez Martins (Spagna).

Fiorentina-West Ham in TV anche dall’estero con IPTV



Diretta Fiorentina-West Ham in tv con i canali digitali di Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport 4K

Fiorentina-West Ham Streaming Gratis in italiano



(213 del satellite) e(252 del satellite). La partita verrà trasmessa anche su(per chi ha ancora l’abbonamento). Infine, sarà visibile in tv anche, canale numero 8 del Digitale Terrestre o 5008 di Sky. Stefano Borghi e Manuel Pasqual si occuperanno della telecronaca di Fiorentina-West Ham su DAZN, mentre Massimo Marianella e Lorenzo Minotti saranno i commentatori scelti da Sky.

Fiorentina-West Ham streaming gratis per gli abbonati su DAZN, su Sky Go, servizio gratuito disponibile per gli abbonati, sul sito di NOW (a pagamento per tutti) e sul sito di TV8 (grats in chiaro), che trasmetterà in streaming gratuitamente l’evento messo in onda dal canale tv, a sua volta, dai canali Sky. La partita su pc, smartphone e tablet non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata non regolare in Italia.

Alternativa Fiorentina-West Ham Streaming Gratis per vederla on-line invece di Rojadirecta



Alternative per vedere Fiorentina-West Ham non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che “Rojadirecta TV Online” non è autorizzata in Italia. I siti online di calcio streaming internet che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter, e anche sui vari siti web come Sky Sport Live, TuttoSport, Corriere dello Sport e Gazzetta dello Sport, ci sarà la diretta testuale della partita con aggiornamenti in tempo reale.