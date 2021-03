Ultime Notizie » Bill Gates » Bill Gates: ecco perchè il Bitcoin è dannoso

In un momento in cui il prezzo del bitcoin si sposta verso nuovi massimi, il filantropo e miliardario Bill Gates sottolinea che questa criptovaluta ha un grande impatto negativo sull’ambiente.”Bitcoin utilizza più elettricità per transazione rispetto a qualsiasi altro metodo noto all’umanità”, ha sottolineato Gates e aggiunge che “non è una questione importante per il clima”. Tuttavia, ha detto che sarebbe più d’accordo con la generazione di quella valuta da fonti di elettricità verde.

Il compito di rendere più verde il BitCoin

Oggi, sempre più aziende e istituzioni finanziarie consentono transazioni con bitcoin sulle loro piattaforme o investono direttamente in quell’asset. Allo stesso tempo, la comunità internazionale si sta sempre più concentrando sulla necessità di fermare il cambiamento climatico. Così, ad esempio, alcuni azionisti stanno facendo pressioni sui consigli di amministrazione della società per ridurre l’impronta di carbonio della loro azienda. Ciò potrebbe sollevare preoccupazioni simili per quanto riguarda la criptovaluta più popolare al mondo.

In questo contesto, il CEO di Twitter, Jack Dorsey, ha promesso di investire 10 milioni di dollari nello sviluppo di tecnologie più pulite per la produzione della criptovaluta.

Una valuta digitale più rispettosa dell’ambiente

Inoltre,, una società di ingegneria internazionale con sede a Oslo, Norvegia, si concentrerà sulla costruzione di strutture minerarie Bitcoin che utilizzano

Il co-fondatore di Microsoft è tra i fautori più coerenti dell’agenda sul clima. In una sessione del social network Clubhouse, organizzata da Andrew Ross Sorkin, editorialista di diversi giornali statunitensi, ha fatto capire che intende creare uno strumento finanziario digitale più rispettoso dell’ambiente.

“Ci sono altri modi per creare valuta digitale, che la nostra fondazione è coinvolta nelle transazioni […] [di questa valuta] non sono segreti, sono reversibili. Non puoi usarli per ottenere un riscatto o qualcosa del genere, e […] le commissioni di transazione sono così basse che danno potere ai più poveri”, ha detto il miliardario.