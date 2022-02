Dove vedere Villarreal-Juventus Streaming Gratis: le due formazioni si affrontano oggi martedì 22 febbraio presso l’impianto “Estadio de la Ceramica” di Vila-real alle ore 21:00 italiane per l’andata degli ottavi di finale della Champions League.

La Juventus si è qualificata come prima del Gruppo H davanti al Chelsea e finora ha perso una sola partita delle sei giocate in Champions League, proprio contro i Blues, vincendo le altre cinque. I campioni in carica di Europa League, il Villarreal, ha chiuso al secondo posto del Gruppo F dietro al Manchester United ma davanti all’Atalanta, estromessa proprio dagli spagnoli che hanno battuto i nerazzurri a Bergamo per 2-3 nell’ultima giornata della fase a gironi. Di seguito le informazioni per vedere la partita Villarreal-Juventus streaming gratis e diretta tv.

L’attaccante della Juventus Álvaro Morata ha segnato in due delle sue ultime quattro partite contro il Villarreal in tutte le competizioni (due gol), compreso quello all’83’ che ha dato al Real Madrid la vittoria all’Estadio de La Cerámica nel febbraio 2017 (2-3 finale).

Villarreal-Juventus diretta tv sui canali digitali di Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport 4K e Sky Sport (Canale 252 Satellite). La partita viene trasmessa in chiaro su Canale 5 e quindi anche via streaming online gratis con SportMediaset. Mediaset trasmetterà in diretta streaming la partita attraverso il servizio a pagamento di Infinity+.

Villarreal-Juventus streaming gratis online per gli abbonati mediante Sky Go (link skygo.sky.it), sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. Ulteriore possibilità con NOW TV, il servizio live streaming e on demand di Sky.

Acquistando il pacchetto Sport sarà possibile seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Massimiliano Allegri ha visto la sua squadra qualificarsi per quattro degli ultimi cinque turni degli ultimi 16 con la Juventus in Champions League, con la loro unica eliminazione contro il Bayern Monaco di Pep Guardiola nel 2015/16.

La Juve è stata eliminata in questo turno in due stagioni precedenti – 2019/20 sotto Maurizio Sarri e 2020/21 sotto Andrea Pirlo.

Villarreal (4-4-2): Rulli; Foyth, Albiol, Pau Torres, Pedraza; Capoue, Lo Celso, Parejo; Alberto Moreno, Chukwueze, Danjuma. Allenatore Unai Emery. Indisponibili: Gerard Moreno (polpaccio), Coquelin (tendine d’Achille), Peña (spalla). In dubbio: nessuno. Diffidati: Alberto Moreno, Parejo.

Juventus (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Danilo, De Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, Locatelli, Zakaria, Rabiot; Morata, Vlahović. Allenatore Massimiliano Allegri. Indisponibili: Chiesa (ginocchio), Chiellini (polpaccio), Dybala (coscia), Rugani (coscia). In dubbio: Bonucci (coscia), Pellegrini (ginocchio), Bernardeschi (coscia). Diffidati: Cuadrado.

Arbitro: Daniel Siebert (Germania). Assistenti Jan Seidel e Rafael Foltyn. Quarto arbitro Sven Jablonski. VAR Bastian Dankert e assistente VAR Harm Osmers.

Alternative per vedere la partita Villarreal-Juventus non ce ne sono.

Quando ti colleghi a internet per vedere calcio streaming usa una connessione sicura in VPN.