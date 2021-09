Dove vedere Malmoe Juventus Streaming Gratis: le due formazioni si affrontano oggi martedì 14 settembre 2021 alle ore 21 italiane per la 1a giornata del Gruppo H della fase a gironi della Champions League. Bianconeri alla loro decima partecipazione consecutiva nella competizione, una striscia iniziata nella stagione 2012-2013. La Juventus ha vinto entrambe le sfide con il punteggio di 2-0 contro il Malmö in Champions League, nella fase a gironi 2014/15. Di seguito le informazioni per vedere la partita Malmoe Juventus in video streaming gratis e diretta live tv.

Questa sarà la sesta stagione di Massimiliano Allegri alla guida della Juventus in Champions League. Con lui il club bianconero ha raggiunto almeno i quarti di finale in quattro delle precedenti cinque stagioni (due quarti di finale e due secondi posti).

⚽ Dove vedere Malmoe Juventus Diretta TV

Malmoe Juventus diretta tv in chiaro su Mediaset attraverso Canale 5. Verrà trasmessa in diretta anche su Sky Sport Uno (201 del satellite; 472/482 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del satellite).

⚽ Malmoe Juventus Streaming Gratis

Malmoe Juventus streaming gratis con Mediaset Play. In alternativa, gli abbonati Sky potranno fare uso gratuitamente al servizio Sky Go, scaricando l’app dedicata su smartphone e tablet, o collegandosi al portale con pc o notebook. Ultima opzione con NOW, il servizio streaming on demand di Sky. Acquistando il pacchetto Sport sarà possibile seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Malmoe Juventus Streaming Live: ultime notizie formazioni

Allegri rispetto alla trasferta di Napoli recupera i sudamericani: Danilo e Alex Sandro saranno i due terzini, Paulo Dybala titolare in attacco con Alvaro Morata.

“Szczesny è un portiere di livello assoluto, sarà titolare. Sarà importante giocare una partita tecnica e concedere loro poche palle inattive, perché sono una squadra molto fisica. Le partite si devono affrontare con serenità e sapere cosa migliorare”.

⚽ Le probabili formazioni di Malmoe Juventus

Resta ancora ai box Federico Chiesa non convocato al pari dell’acciaccato. A centrocampo confermati Locatelli e Rabiot, dentro Bentancur, mentre De Ligt farà rifiatare Chiellini e agirà in coppia con Bonucci. Allegri pone la sua fiducia su Szczesny tra i pali:

Malmoe (4-4-2): Diawara; Beijmo, Ahmedodzic, Brorsson, Olsson; Gwargis, Rakip, Innocent, Rieks; Colak, Birmancevic. Allenatore Tomasson.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, Locatelli, Bentancur, Rabiot; Dybala, Morata. Allenatore Allegri.

Alternative per vedere Malmoe Juventus in diretta streaming gratis

Alternative per vedere la partita Malmoe Juventus non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana.