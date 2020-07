Cristiano Ronaldo e Maurizio Sarri restano alla Juventus per il 2021.

CALCIOMERCATO JUVE – Fabio Paratici, direttore sportivo della Juventus, ha confermato questo lunedì, nelle fasi preliminari della partita di campionato contro la Lazio, che il portoghese Cristiano Ronaldo e l’allenatore Maurizio Sarri rimarranno a Torino la prossima stagione, oltre a riconoscere che sta negoziando per l’argentino Paulo Dybala per prolungare il suo contratto con la Vecchia Signora.

“Maurizio Sarri sarà senza dubbio l’allenatore della Juventus l’anno prossimo. E lo stesso vale per CR7 Cristiano Ronaldo, che è super convinto di rimanere con noi”, ha dichiarato Paratici ai microfoni di Sky Sport. Si è riferito a Dybala, il cui contratto scade nel 2022, ed ha espresso il desiderio di continuare ancora per molti anni alla Juventus. “Parliamo spesso con i suoi rappresentanti. Siamo sulla stessa linea, cioè trovare una soluzione per lui per rimanere con noi in futuro”.