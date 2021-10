Ultime Notizie » Barcellona » Barcellona-Real Madrid 1-2 Video: Auto di Ronald Koeman attaccata dai tifosi

VIDEO: L’auto di Ronald Koeman viene attaccata dai tifosi del Barcellona dopo la sconfitta per 1-2 contro il Real Madrid. Un gruppo di tifosi del Barcellona hanno aspettato che l’auto dell’allenatore Ronald Koeman lasciasse il Camp Nou per circondarlo e lanciargli insulti dopo la sconfitta per 2-1 della loro squadra contro il Real Madrid nel Clasico in Liga spagnola.

La squadra del culé ha partecipato alla classica di questa domenica dopo aver vinto le ultime due partite, contro Valencia e Dinamo Kiev. È stata la prima partita a piena capacità contro il suo ex rivale dall’inizio della pandemia. Ma dopo la sconfitta, le cose non sono andate bene fuori dallo stadio quando Koeman è sceso con la sua Audi. Mentre alcuni tifosi urlavano insulti al tecnico, altri hanno urtato il cofano del mezzo e gli hanno bloccato la strada.

La salida de Koeman del estadio…. Hay que cortar esta situación de raíz. No es sostenible. pic.twitter.com/1rxDTnWhyI — Universo FCBarcelona (@UNIVERSO_1899) October 24, 2021

A tal proposito, il club catalano ha condannato quanto accaduto con un post su Twitter e ha avvertito che adotterà misure affinché eventi come questo non si ripetano. La squadra ospite si è messa in evidenza con David Alaba e Lucas Vázquez, che hanno segnato i rispettivi gol al 32′ e al 93′. E’ stato Kun Agüero a segnare il della bandiera al 97′.