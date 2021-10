Ultime Notizie » Gentilezza » VIDEO: Keanu Reeves dopo una giornata di riprese del film “John Wick 4”

L’attore americano Keanu Reeves, noto per i suoi atteggiamenti amichevoli e cordiali nei confronti dei suoi fan e anche degli estranei, ha attirato ancora una volta l’attenzione per un gesto di gentilezza verso i suoi compagni sul set delle riprese di “John Wick 4”.

Non sarebbe strano che dopo aver terminato una giornata estenuante ripetendo scene e riprendendo più e più volte un attore volesse ritirarsi immediatamente per riposare. Invece, il protagonista di “Matrix” ha scelto di rimanere per aiutare a salvare l’attrezzatura per le riprese, secondo una recente registrazione condivisa sui social network.

Le immagini sono state filmate a Parigi, una delle location delle riprese del quarto episodio di John Wick, che uscirà nelle sale il 27 maggio 2022.

L’attore è stato visto trasportare attrezzature pesanti su una scala e quando uno degli operai gli si avvicina per dargli una mano, lo respinge educatamente. Guardate voi stessi: