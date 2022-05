Ultime Notizie » astrofisica » Come suonano i Buchi Neri della Via Lattea, guarda il Video Audio

Gli astronomi hanno scoperto 8 nuove fonti di echi dai buchi neri della Via Lattea: vi facciamo ascoltare il suono che producono. Questi risultati ci permetteranno di ricostruire l’immediato ed estremo vicinato del buco nero.

Un gruppo di astronomi del Massachusetts Institute of Technology (MIT) ha scoperto nella Via Lattea otto nuove sorgenti di echi prodotti da buchi neri che emettono lampi di raggi X.

Gli scienziati spiegano che i buchi neri sono scuri tranne nelle rare occasioni in cui si nutrono. Quando aspirano gas e polvere da una stella in orbita, questa può emettere lampi “spettacolari” di raggi X che rimbalzano ed echeggiano sul gas che è stato attirato, illuminando brevemente gli estremi dintorni del buco nero.

In quel contesto, il team di scienziati del MIT stava cercando esplosioni ed echi da sistemi binari di raggi X provenienti da buchi neri vicini, cioè sistemi con una stella che orbita attorno a un buco nero e talvolta ne viene divorata.

Come suonano i Buchi Neri della Via Lattea

In un articolo pubblicato sull’Astrophysical Journal, i suoi autori hanno utilizzato un nuovo strumento automatizzato chiamato Reverberation Machine per setacciare tutti i dati

d’archivio dell’osservatorio a raggi X NICER della NASA, alla ricerca di segni rivelatori dial fine di ricostruirne l’immediato e quartiere estremo.

Hanno quindi convertito gli echi dei raggi X rilevati in onde sonore. La luce a bassa frequenza corrisponde a toni più bassi nell’audio e le emissioni di raggi X possono essere udite aumentare gradualmente prima di svanire quando le esplosioni del buco nero si attenuano.

Confrontando gli echi tra i sistemi, gli astronomi hanno messo insieme un quadro generale di come si evolve un buco nero durante un’esplosione. Erin Kara, uno degli autori del lavoro: “Il ruolo dei buchi neri nell’evoluzione delle galassie è una questione in sospeso nell’astrofisica moderna“.

In precedenza, solo due sistemi binari nella Via Lattea erano noti per emettere risonanze di raggi X.