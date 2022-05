Ultime Notizie » Scommesse » Come trovare i migliori operatori di scommesse sportive

Dall’inizio del nuovo millennio il settore delle scommesse sportive, ma del gioco online in generale, è cresciuto in maniera esponenziale. Ed è stata così enorme lo sviluppo da far registrare un 10% in più in termini di spesa pubblica ogni anno. Tali numeri sono reali e possibili anche e soprattutto grazie alla diffusione di diverse tecnologie, fra tutte il touch screen e lo streaming. Le possibilità di giocare e scommettere online crescono a dismisura, con offerte, bonus e promozioni allettanti, come possiamo vedere qui; ma allora come fare chiarezza, e come trovare i migliori operatori di scommesse sportive? Cerchiamo di guidarvi in questo articolo.

Sicurezza: il primo fattore

Dovessimo scrivere i tre cardini dell’operatore di scommesse sportive perfette, questi sarebbero senza ombra di dubbio sicurezza, facilità di prelievo e ritiro, e servizio ai clienti. In questo paragrafo analizziamo la sicurezza, che è forse il parametro più importante, soprattutto quando giochiamo con soldi veri. Non basta infatti affidarsi a sistemi di pagamento elettronici, bensì è necessario e fondamentale iscriversi e registrarsi su piattaforme o applicazioni che siano garantite dallo stato italiano. Dunque la prima operazione da fare quando si sta per scegliere è vedere se sul sito o applicazione c’è il logo ADM, ex AAMS, che ci garantisce che questo operatore sia stato controllato e validato dall’Agenzia Dogane e Monopoli di Stato.

Metodi di pagamento: giocare sereni è importante

Il divertimento online è garantito, e una volta che ci si è accertati che il sito o l’app sono sicuri è il momento di mettersi all’opera e giocare.

Servizio clienti: per risolvere ogni dubbio e controversia

Abbiamo citato come secondo parametro le modalità di pagamento e prelievo, che a un primo impatto potrebbe sembrare di poco conto, ma è importante, vediamo perché. Molte piattaforme e applicazioni non accettano tutti i metodi di pagamento e prelievo, altre invece hanno dei tempi di deposito e di versamento lunghi, altre ancora non permettono l’utilizzo di sistemi di pagamento elettronici come PayPal o Skrill. Ecco che quindi tale parametro diventa importante, perché ogni utente ha le proprie preferenze in termini di pagamento e prelievo, e sicuramente è un’opzione scomoda aprire un conto nuovo solo per scommettere online.

Nessuno è perfetto, e neanche i siti internet, ciò è sicuro. Ecco però che il dipartimento di attenzione al cliente diventa sempre più un elemento di spicco soprattutto di aziende che intendono acquisire nuovi clienti. Il servizio clienti è l’umanizzazione del servizio al quale ci iscriviamo, è la persona di fiducia che può risolverci i problemi in maniera rapida e indolore. Molto spesso viene erogato tramite chat, che viene valutato positivamente dagli utenti, mentre alle volte viene fornito telefonicamente. Sicuramente bisogna analizzare quest’aspetto per capire se l’italiano è fra le lingue di assistenza, se esiste una chat, e in che orari il servizio è attivo e in quali giorni.