Monopattini elettrici, E-bike e Scooters TIER con Sconto esclusivo Banca N26

TIER Mobility, il leader mondiale della micromobilità condivisa, e il pioniere del digital banking N26 hanno annunciato oggi una partnership strategica. Dal 1° maggio al 31 luglio 2022, infatti, TIER offrirà ai clienti di N26 uno sconto esclusivo per le corse sui suoi monopattini elettrici, e-bike e scooters consentendo una mobilità sostenibile più conveniente. La flotta di veicoli elettrici TIER è presente in Italia a Milano, Roma, Parma, Bari, Palermo e Trento e prevede in futuro di espandersi in altre città.

“La nostra missione per migliorare la mobilità urbana riguarda in gran parte la creazione di partnership forti per espandere l’accesso di tutti a soluzioni di mobilità sostenibile, facilmente accessibile e multimodale. La collaborazione con il pioniere del digital banking N26 aumenterà il nostro impatto e ci permetterà di espandere l’accesso ai nostri servizi di micro-mobilità in Germania, Austria, Francia e Italia”, dice Matthias Tepel, Chief Commercial Officer di TIER.

“N26 ha l’obiettivo di dare ai clienti la libertà di vivere la banca a modo loro. Oltre a rendere la gestione quotidiana del proprio portafoglio semplice e agevole, offriamo partnership importanti che si adattano al loro stile di vita.

La collaborazione con TIER permetterà ai nostri clienti di provare nuovi modi per esplorare luoghi interessanti quest’estate e andare da una zona ad un’altra in modo“, dice Alexander Weber, Chief Growth Officer di N26.

Le due società con sede a Berlino condividono la visione comune di offrire servizi flessibili e facilmente accessibili. Questa nuova collaborazione garantisce un altro modo per affrontare la domanda di mobilità sostenibile e accessibile nelle aree urbane e suburbane.

Come accedere all’offerta N26

Grazie a questa partnership, i titolari di un account N26 Standard beneficeranno del 10% di sconto sulle loro prossime 3 corse TIER, mentre i clienti N26 Smart, You e Metal beneficeranno del 20% di sconto sulle loro prossime 3 corse. Per accedere all’offerta, i clienti dovranno semplicemente andare nella scheda Esplora della loro app N26 e cliccare sull’icona TIER nella sezione Offerte dei partner per accedere ai loro codici di sconto.