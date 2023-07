SENSAZIONALE – Un gruppo internazionale di scienziati ha riportato giovedì, sulla rivista Science, la prima evidenza legata all’emissione di neutrini ad alta energia provenienti dalla Via Lattea, il che significa che ci sono fonti vicine all’interno della nostra galassia che generano queste particelle peculiari.

I neutrini sono particelle subatomiche che possono attraversare la maggior parte della materia senza essere rilevate, quindi sono chiamate “particelle fantasma“. Jim Madsen, ricercatore presso l’Università del Wisconsin-Madison, ha spiegato che questi piccoli oggetti si originano da eventi astronomici estremi, come buchi neri o esplosioni stellari, e viaggiano senza difficoltà nello spazio e nella materia.

Tuttavia, ha commentato che, a causa delle loro dimensioni minuscole, i neutrini non possono essere osservati a occhio nudo, nemmeno con la maggior parte dei telescopi. Di fronte a questa situazione, è stato deciso di utilizzare un rivelatore di particelle noto come IceCube Neutrino Observatory, che in precedenza era riuscito a identificare neutrini al di fuori del nostro sistema solare.

Secondo il suo operatore, questo rivelatore, che si trova presso la Stazione Amundsen-Scott del Polo Sud, è unico nel suo genere, in quanto copre circa un chilometro cubo di ghiaccio antartico profondo, oltre ad essere dotato di 5000 sensori di luce.

Madsen ha spiegato che questi dispositivi si accendono quando rilevano un neutrino e, a seconda della configurazione degli stessi, è possibile determinare l’energia e la direzione della particella che ha creato una flash di luce. Questi parametri permettono di sapere da quale parte dell’universo proviene il neutrino.

Per questa nuova ricerca sono state utilizzate tecniche di apprendimento automatico per l’analisi dei dati e la ricostruzione degli eventi ottenuti dall’IceCube. Gli specialisti hanno affermato di aver studiato 10 anni di dati provenienti dall’enorme rivelatore, riuscendo ad esaminare 60.

000 neutrini, una quantità 30 volte superiore a quanto osservato dalle scansioni precedenti dei neutrini del piano galattico. Ciò ha permesso di conoscere i neutrini che emanavano dalla Via Lattea

Tuttavia, hanno sottolineato che non è stato possibile determinare la posizione individuale in cui si sono originate le particelle appena scoperte. “Ora, il prossimo passo è identificare fonti specifiche all’interno della galassia”, ha affermato Ignacio Taboada, fisico presso l’Istituto di Tecnologia della Georgia (USA).

🔔IceCube results to be published in @ScienceMagazine tomorrow!

For the first time, IceCube found evidence of high-energy neutrino emission from our galaxy ➡️ https://t.co/ErPz4zJyMi

📸: IceCube/NSF (Lily Le & Shawn Johnson)/ESO (S. Brunier)#OurGalaxyInNeutrinos pic.twitter.com/c8TZ47n1H5

— IceCube Neutrino Observatory (@uw_icecube) June 29, 2023