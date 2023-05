Ultime Notizie » Dove vedere Juventus Milan Streaming » Verso Juve-Milan: in palio 3 punti importantissimi, Ceferin permettendo…

Domenica sera si gioca Juventus-Milan per la 37esima giornata di Serie A, tre partite al termine del campionato. La Juventus è stata penalizzata di 10 punti dalla Corte federale d’appello a causa delle plusvalenze fittizie, facendo scendere i bianconeri dal 2° al 7° posto.

John Elkann, AD di Exor, ha affermato che la situazione è difficile, ma la Juventus ha sempre affrontato le avversità e si è sempre rafforzata. Sarà importante la partita di domenica contro il Milan per continuare la rincorsa alla zona europea. Tre punti importantissimi, per non rimanere fuori dall’Euroa, Aleksander Ceferin permettendo…

Secondo la Gazzetta dello Sport, infatti, l’UEFA sta conducendo un’indagine parallela sull’operato della Juventus, esaminando tutte le carte processuali. L’UEFA è pronta a punire la Juventus con l’esclusione dalle coppe europee per la prossima stagione, indipendentemente dalla recente penalizzazione inflitta dalla Corte federale d’appello.

L’UEFA è attesa di prendere una decisione entro giugno.

La Juventus aveva accettato di pagare una multa di 3,5 milioni di euro in base ad un accordo sul Fair play finanziario, con l’impegno di rimettere a posto la situazione finanziaria entro tre anni, ma l’UEFA potrebbe considerare l’accordo violato e amplificare le sanzioni.

Il tecnico della Juventus (7a in classifica con 59 punti), Massimiliano Allegri, ha commentato la decisione e la sconfitta contro l’Empoli per 4-1, dicendo che non bisogna trovare alibi e che la situazione è anomala. Ha anche spiegato che vincendo avrebbero potuto giocarsi la corsa alla Champions con il Milan (4° con 64 punti).

Dove vedere Juventus-Milan in tv e streaming

Juve-Milan sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky). Gratis per gli abbonati con Sky Go, a pagamento per tutti con NOW. Fischio d’inizio alle ore 20:45 di domenica 28 maggio 2023.