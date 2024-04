Ultime Notizie » Come vedere Juventus Milan Streaming » JUVENTUS MILAN Streaming Gratis, dove vederla in Diretta TV oggi alle 18

Dove vedere Juventus-Milan streaming gratis e diretta tv. La partita tra le squadre di Allegri e Pioli si svolgerà oggi sabato 27 aprile alle 18 italiane presso l’Allianz Stadium di Torino e sarà trasmessa in diretta su DAZN e Sky. Juventus e Milan si scontrano per il secondo posto in classifica, con entrambe le squadre desiderose di riscattarsi dopo periodi difficili. La partita è importante per entrambe, poiché influenzerà le loro posizioni nella corsa al podio al secondo posto in classifica dietro l’Inter già Campione d’Italia 2023-2024. Entrambe le squadre hanno un calendario impegnativo in questo fine della stagione, con incontri che potrebbero determinare il loro destino finale.

Juventus-Milan, le probabili formazioni

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Gatti; Weah, Cambiaso, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa. Allenatore: Massimiliano Allegri. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Djalò, Rugani, Alex Sandro, De Sciglio, Miretti, Alcaraz, Nicolussi-Caviglia, McKennie, Iling-Junior, Yildiz, Kean, Milik. Indisponibili: nessuno. Squalificati: nessuno. Diffidati: Cambiaso, Weah.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Gabbia, Thiaw, Musah; Reijnders, Adli; Leao, Loftus-Cheek, Pulisic; Giroud. Allenatore: Stefano Pioli. A disposizione: Sportiello, Nava, Caldara, Simic, Terracciano, Bartesaghi, Bennacer, Pobega, Zeroli, Chukwueze, Okafor. Indisponibili: Jovic, Kjaer, Kalulu, Mirante. Squalificati: Calabria, Theo Hernandez, Tomori. Diffidati: Gabbia.

Arbitro: Mariani di Aprilia. Guardalinee: Berti-Cecconi. Quarto Uomo: Ayroldi. VAR: La Penna. Assistente Sala VAR: Aureliano.

Juventus vs Milan: La Partita in Esclusiva su DAZN

La tanto attesa partita tra Juventus-Milan sarà trasmessa in esclusiva su DAZN, piattaforma di streaming sportivo sempre più popolare. La telecronaca del match sarà a cura di Stefano Borghi, commento tecnico di Dario Marcolin. Per gli appassionati che desiderano seguire l’azione in diretta sulla propria TV, esistono diverse opzioni disponibili.

Come Guardare la Partita su DAZN

Per poter guardare la partita su DAZN tramite la propria TV, è necessario scaricare l’applicazione DAZN su una smart TV compatibile. Questo permette agli spettatori di godersi l’azione sul grande schermo, offrendo un’esperienza di visione coinvolgente e immersiva.

Altre Opzioni per Guardare la Partita Juve-Milan

Oltre alle smart TV, esistono altre opzioni per guardare la partita su DAZN. Gli utenti possono utilizzare console di gioco come Playstation o Xbox, che supportano l’applicazione DAZN per lo streaming diretto sulla propria TV.

Sky e DAZN: Un’Altra Opzione per gli Abbonati

In alternativa, dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast consentono di trasmettere il contenuto da dispositivi mobili alla TV, offrendo flessibilità e comodità agli spettatori.

Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l’opzione ‘Zona DAZN‘, la partita sarà visibile anche sul canale 214 di Sky. Questo offre un’alternativa comoda per coloro che preferiscono seguire l’azione tramite la propria piattaforma televisiva esistente, senza dover scaricare ulteriori applicazioni o dispositivi.

In conclusione, la partita tra Juventus e Milan sarà facilmente accessibile per gli appassionati grazie alla copertura su DAZN e all’opzione per gli abbonati Sky. Con una varietà di metodi per guardare la partita su TV e dispositivi mobili, gli spettatori avranno la libertà di godersi l’azione da dove preferiscono.