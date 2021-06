Ultime Notizie » Aleksander Ceferin » SuperLega, Ceferin fa marcia indietro: rischiava arresto sulle sanzioni a Juve Real e Barça

Aleksander Ceferin ha dovuto fare marcia indietro e fermarsi nella continua ricerca per sanzionare Real Madrid, Barcellona e Juventus per la Super League. Il presidente UEFA ha utilizzato tutti gli strumenti possibili all’interno della sua organizzazione per intimidire i tre club che resistono all’interno di un progetto alternativo alla Champions League aprendo un dossier sanzionatorio che “per il momento” non è andato da nessuna parte, come assicura l’organizzazione.

La UEFA ha annunciato il 25 maggio l’apertura di un fascicolo con questi tre club dopo due settimane di “lavoro e indagine da parte degli ispettori etici e disciplinari UEFA in relazione al cosiddetto progetto Superlega. Ceferin aveva previsto una sanzione alla lettera dopo aver raccolto 15 milioni di euro da ciascuno dei nove club usciti dal progetto iniziale di rivoluzionare il calcio europeo.

Lo sloveno è scivolato sul fatto che la sanzione sarebbe stata esemplare e molti sono stati messi in una fase di due anni al di fuori della Champions League. Infine, Ceferin ha dovuto fare marcia indietro perché la misura cautelativa presa in un tribunale di Madrid ed elevata ai tribunali europei e svizzeri è stata un successo.

ed era tutt’altro che lettera morta, come era stato difeso, tra gli altri, dal presidente della Lega Javier Tebas.

Le autorità svizzere hanno comunicato a Aleksander Ceferin che dovrà aspettare – almeno un anno nello scenario più ottimistico – per fare la sua “giustizia” contro le squadre ribelli della Super League. Se non avessero prestato attenzione all’atto giudiziario, il presidente della UEFA e la sua organizzazione avrebbe dovuto affrontare un reato di disobbedienza e disprezzo giudiziario che avrebbe portato al sequestro dei beni e dei beni dell’organizzazione.

In questo scenario di guerra civile totale, Ceferin ha deciso di alzare completamente il piede perché consapevole che anche la sua posizione di presidente dell’organizzazione era in pericolo. L’UEFA ha giustificato il suo ritiro in ottemperanza alle decisioni dei tribunali e sembra che si stiano aprendo due strade per risolvere il conflitto: sedersi a negoziare tra Super League e Uefa o aspettare che si risolva la Giustizia Ordinaria.