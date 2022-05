Dove vedere Verona-Milan Streaming Gratis Serie A. Formazioni pronte per oggi domenica 8 maggio 2022 (Festa della Mamma) alle ore 20:45 italiane per la 36a giornata di Serie A 2021-22.

Allo stadio Marcantonio Bentegodi di Verona arriva la capolista Milan in un posticipo dove i rossoneri devono rispondere alla vittoria dell’Inter di venerdì contro l’Empoli (4-2) per tornare nuovamente in vetta alla classifica. Il Milan dovrà sfatare anche l’incubo della “Fatal Verona”: qui, infatti, il “Diavolo” perse ben due scudetti, quello del 1973 e quello del 1990. Di seguito le informazioni per vedere Verona-Milan streaming gratis e diretta tv.

Il notevole gol di Gianluca Caprari per il Verona contro il Cagliari è stato il quarto dei suoi cinque gol ad essere il secondo delle rispettive partite, anche se ha segnato il gol di apertura nello scontro diretto inverso ad ottobre (sconfitta per 3-2). Franck Kessié del Milan ha trasformato un rigore in quello scontro, e le ultime due partite di SA in cui lui è riuscito a segnare lo hanno visto sbloccare la situazione.

⚽ Verona-Milan Streaming Live: ultime notizie formazioni

La squadra di Stefano Pioli, come detto, è stata momentaneamente superata dai nerazzurri di Simone Inzaghi, anche se basterebbe anche solo un pareggio al Milan per tornare davanti a tutti. In caso di arrivo a pari punti, inoltre, Ibra e compagni si laureerebbero campioni d’Italia in virtù degli scontri diretti a favore.

Da inizio marzo in avanti, il Milan è la squadra che ha subito meno gol nei maggiori cinque tornei europei (uno solo in otto partite) e quella insieme al Liverpool (sette entrambe) che ha collezionato più clean sheet nel parziale.

Le probabili formazioni di Verona-Milan

Verona (3-4-2-1): Montipò; Ceccherini, Günter, Casale; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone. Allenatore Tudor. A disposizione in panchina: Chiesa, Sutalo, Veloso, Retsos, Depaoli, Frabotta, Hongla, Bessa, Praszelik, Cancellieri, Lasagna.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Messias, Kessie, Leao; Giroud. Allenatore Pioli. A disposizione in panchina: Tatarusanu, Mirante, Florenzi, Gabbia, Romagnoli, Ballo-Tourè, Bakayoko, Krunic, Brahim Diaz, Saelemaekers, Rebic, Ibrahimovic.

Arbitro: Doveri di Roma. Assistenti: Carbone e Bresmes. IV Uomo: Ayroldi. VAR: Aureliano. Assistente VAR: Passeri.

Junior Messias ha segnato in entrambe le sfide di Serie A giocate contro il Verona: entrambi i gol nello scorso campionato con la maglia del Crotone, mentre nel match d’andata con il Milan non è sceso in campo.

Verona-Milan diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili e Android tv, in quest’ultimo caso utilizzando dispositivi come Amazon Fire Tv Stick o Google Chromecast.

Rafael Leão è il quarto giocatore per dribbling riusciti (93) nei maggiori cinque campionati europei in corso, dopo Allan Saint-Maximin, Adama Traoré e Kylian Mbappé (ma tra questi è il più giovane): l’attaccante del Milan non trova il gol in trasferta in campionato da ottobre contro il Bologna, visto che gli ultimi sei gol segnati in Serie A sono arrivati in casa.

Verona-Milan streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. La partita non si può vedere su Rojadirecta in italiano e PirloTV perchè oscurati in Italia.

Alternative per vedere Verona-Milan non ce ne sono.

Solo il Liverpool (che non perde in Premier League da dicembre), ha una striscia di imbattibilità aperta più lunga del Milan nei maggiori cinque campionati europei: 13 gare senza perdere per i rossoneri in Serie A, con otto vittorie e cinque pareggi.

I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.