LIVE STREAMING FORMULA 1 – Questo fine settimana la Formula 1 fa tappa in Florida (Stati Uniti) con il GP di Miami alla sua prima realizzazione: sarà la quinta prova del mondiale 2022. Charles Leclerc con la sua Ferrari è ancora leader del mondiale con 86 punti, e sbarca negli States dopo la delusione del 6° posto di Imola. La Red Bull di Max Verstappen invece resta anche qui la favorita, su un circuito “cittadino” situato nella zona dell’Hard Rock Stadium, casa del football e dei Miami Dolphins. Quello degli Stati Uniti è il secondo dei 5 gran premi, dei 23 in programma in questa stagione, ad essere trasmesso in diretta e in chiaro su TV8. Gli altri tre saranno Spagna, Francia e Monza (Italia).

Il programma del weekend di #MiamiGP



Venerdì 6 maggio >

Dove vedere GP Miami 2022 F1 Streaming Live e Diretta TV senza Rojadirecta

Prove Libere 1: ore 20:30 – 21:30, Prove Libere 2: ore 23:30 – 00:30.Sabato 7 maggio > Prove Libere 3: ore 19:00 – 20:00,: ore 22:00 – 23:00.Domenica 8 maggio >: ore 21:30 – 23:30.

Immagini delle Ferrari nel Gran Premio di Miami di Formula 1 in diretta tv sui canali digitali di Sky Sport F1 (il primo canale televisivo tematico italiano dedicato esclusivamente alla Formula 1 prodotto da Sky Italia, visibile a tutti gli abbonati al pacchetto Sky Sport) e Sky Sport Uno. Inoltre, su Sky Sport 4K, il canale Sky interamente dedicato al mondo dello sport in 4K HDR (sul 213 per i clienti Sky Q via satellite), si potrà godere della migliore esperienza di visione in assoluto di tutti i Gran Premi.

Live streaming gratis per gli abbonati su Sky GO (link skygo.sky.it), a pagamento per tutti su Now TV (link www.nowtv.it). Immagini in diretta streaming di tutto il fine settimana su TV8.