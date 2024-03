Ultime Notizie » Come vedere Juventus Genoa Streaming » ⚽ JUVENTUS Genoa Streaming Gratis, dove vederla in TV Oggi alle 12:30

Dove vedere Juventus-Genoa Streaming Gratis. La Juventus sta attraversando un periodo di difficoltà, con solo sei punti raccolti nelle ultime sette partite di Serie A. Nonostante il secondo posto sia stato ceduto al Milan, la squadra di Allegri ha ancora un buon margine sulla Roma al quinto posto. I tifosi bianconeri sono preoccupati per la serie negativa di risultati e hanno manifestato il loro malcontento durante l’ultimo match. Il Genoa, nonostante le recenti sconfitte, non rischia la retrocessione e potrebbe giocare per l’orgoglio. La squadra di Gilardino ha faticato in trasferta, ma ha mostrato segnali di miglioramento nelle ultime partite lontano da casa. Potrebbe rappresentare una minaccia per la Juventus, che cerca di porre fine alla serie negativa di risultati. Di seguito le informazioni per vedere Juventus-Genoa streaming gratis e video live tv.

Quando si gioca Juventus-Genoa

Juventus-Genoa, match valido per la 29ª giornata di Serie A 2023/24, si giocherà allo stadio Allianz Stadium di Torino oggi domenica 17 marzo 2024, alle 12:30 ora italiana.

Juventus-Genoa in TV: che canale?



Juventus-Genoa in tv sui canali digitali di DAZN, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251. Il tutto fruibile su smart tv di ultima generazione oltre che su console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come Amazon Fire TV Stick, TIMVISION Box e Google Chromecast. La gara di andata tra Juventus e Genoa si è conclusa con un pareggio 1-1. Solo due volte queste due squadre hanno pareggiato entrambi gli incontri stagionali in Serie A, nel 1936/37 e nel 2011/12 con diversi allenatori alla guida delle squadre.

Dove vedere Juventus-Genoa Streaming Gratis



Juventus-Genoa streaming gratis per gli abbonati su DAZN e SkyGO. Gli abbonati potranno seguire il match selezionando l’opzione corrispondente all’interno dell’applicazione, sia con sistemi operativi iOS e sia con Android. A pagamento per tutti con NOW. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia. La Juventus ha mantenuto una serie di imbattibilità di 19 partite in casa contro il Genoa in Serie A, registrando 15 vittorie e 4 pareggi.

Juventus-Genoa ultime notizie formazioni, oltre il fantacalcio



Durante questo periodo, ha subito in media soltanto 0.6 gol a partita e ha mantenuto la porta inviolata per 10 volte, incluso l’ultimo incontro del 5 dicembre 2021, vinto per 2-0.

Allegri ha recuperato Rabiot e Vlahovic dopo la squalifica, ma il francese non è al massimo della forma. In attacco giocheranno insieme a Chiesa, con Milik fuori per infortunio. Spence prenderà il posto di Sabelli sulla fascia destra, mentre il principale dubbio riguarda la scelta tra Malinovskyi e Strootman per Gilardino.

⚽ Le probabili formazioni di Juventus-Genoa

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Iling Junior; Chiesa, Vlahovic. Allenatore Allegri. Indisponibili: Pogba, Fagioli, Alcaraz, Milik. Squalificati: nessuno.

GENOA (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Vogliacco; Spence, Messias, Badelj, Frendrup, Haps; Gudmundsson, Retegui. Allenatore Gilardino. Indisponibili: Matturro. Squalificati: Sabelli.

Arkadiusz Milik ha segnato il suo sesto goal ufficiale stagionale con la Juventus contro l’Atalanta, di cui quattro sono arrivati nella seconda metà della partita. Inoltre, Albert Gudmundsson ha segnato negli ultimi due scontri diretti, portando entrambe le partite sull’1-1.

Alternative per guardare Juventus-Genoa streaming online gratis in italiano



Alternative per vedere Juventus-Genoa non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online, che si trovano tra i risultati che restituisce Google o Yahoo! nel cercare la frase “Juventus-Genoa Rojadirecta“, e che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, sono irregolari con la legge italiana.