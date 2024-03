Ultime Notizie » app di gioco » Gambling sui play store, la sfida della sicurezza dell’utente

Per chi pensava che il 2023 avesse già mostrato tutto in termini di rivoluzione tecnologica, si sbaglia. Dall’inizio del 2024 infatti, il mondo del gambling online sta attraversando una fase di trasformazione epocale per via delle recenti decisioni prese da Google in merito al suo Play Store – il colosso digitale che funge da principale distributore di applicazioni per dispositivi Android.

A dire il vero, già dal 2021 Google aveva permesso agli utenti di scaricare applicazioni di gioco d’azzardo e scommesse sui propri dispositivi mobili, aprendo un nuovo capitolo nel settore. Tuttavia, alla luce anche delle nuove proposte di casino demo online ufficializzate dal motore di ricerca, le opportunità stanno per aumentare in maniera considerevole – come si è visto dalle nuove politiche in atto in questi primi mesi del nuovo anno.

E come se non bastasse, fra poco potrebbe arrivare un ulteriore punto di svolta: a partire dal giugno 2024, il supporto alle app di gioco con denaro reale – il cosiddetto real-money gaming (RMG) – potrebbe esser esteso anche all’Italia. Logicamente, questa espansione solleva interrogativi cruciali sulla sicurezza degli utenti e introduce un cambio di rotta significativo nelle politiche di Google Play Store.

Gambling sui Play Store: le nuove politiche di Google

Negli anni, se c’è una cosa che deve esser riconosciuta di diritto a Google, è che ha sempre cercato di dare continuità tecnologica, nel tentativo di promuovere senza sosta nuove soluzioni innovative che permettessero al mondo intero di aprirsi ed ampliare le proprie prospettive. In un certo senso, ancora una volta, questo è esattamente ciò che sta avvenendo.

Fino ad ora infatti, le app RMG erano vincolate dai limiti normativi di ciascun paese: era richiesta la presenza di un operatore statale approvato o di un operatore con licenza per ottenere l’approvazione della pubblicazione su Google Play Store. La decisione del gigante tecnologico di estendere il supporto a queste app anche senza licenze esistenti, se legali, rappresenta però una svolta significativa.

L’esperimento pilota, avviato in India e in Messico nel settembre del 2023 – recentemente prorogato fino al 30 giugno 2024 – ha l’obiettivo di testare la fattibilità di questa espansione. Se i risultati dovessero essere positivi, allora come detto ci saranno grosse ed importanti novità all’orizzonte – per il Brasile e forse anche per l’Italia. Questo di fatti una parte del comunicato ufficiale di Google:

“Sulla base di quanto appreso dai pilot e del feedback positivo da parte di utenti e sviluppatori, Google Play inizierà a supportare più app RMG quest’anno, compresi i tipi di gioco e gli operatori non coperti da un quadro di licenza esistente. Lanceremo questo supporto RMG ampliato a giugno agli sviluppatori per i loro utenti in India, Messico e Brasile e prevediamo di espanderci agli utenti in più paesi in futuro”.

In ogni caso, è bene ricordare che la sicurezza degli utenti verrà sempre messa al primo posto: gli sviluppatori saranno tenuti a rispettare le normative locali e le nuove linee guida di Google, garantendo che gli

Il gambling online sui Play Store: l’impatto sul mondo Google

utenti siano protetti in termini di età e posizione.

Come anticipato sopra, l’arrivo del settore del gambling online sui Play Store di Google porterà un netto cambiamento sotto molteplici punti di vista.

La rivoluzione nel gambling online si rifletterà non solo nell’apertura ad un maggior numero di app RMG sul Play Store, ma anche nella modifica del modello di commissioni di servizio. Fino ad oggi infatti, queste app erano obbligate a essere gratuite e non potevano utilizzare la fatturazione Google Play – a vantaggio degli utenti ma a discapito di Google; l’introduzione di un nuovo modello consentirà a Google di ottenere un ritorno economico attraverso le transazioni effettuate tramite le app di gioco. La modifica del modello di tariffa di servizio rifletterà il valore fornito da Google Play e supporterà gli ecosistemi Android e Play Store.

Questo cambiamento mira a sostenere la piattaforma Google Play Store in due maniere: garantire maggior sicurezza ed affidabilità per gli utenti da una parte, e assicurare ampia libertà agli sviluppatori nella pubblicazione delle loro app RMG dall’altra.

È chiaro quindi come questi primi mesi del 2024 stiano portando una svolta epocale che rappresenta una vera e propria opportunità nel panorama del gambling online. In questo contesto, Google Play Store è in prima linea nel ridefinire le regole del gioco. Se tutto dovesse procedere come previsto, gli utenti possono aspettarsi un’ampia gamma di nuove app di gioco d’azzardo e scommesse sportive; la sfida principale resta sempre quella di garantire la sicurezza e la conformità alle normative, sia da parte degli sviluppatori che da parte di Google.

Questa rivoluzione digitale non solo modificherà il modo in cui gli utenti dotati di dispositivi mobili interagiscono con le app di gioco, ma potrebbe anche gettare le basi per ulteriori evoluzioni nel futuro del gambling online. Sempre con un occhio attento alla sicurezza degli utenti, Google Play Store si prepara a diventare un terreno sempre più fertile per il gambling digitale.