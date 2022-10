Dove vedere Verona-Milan Streaming Gratis. Se i campioni d’Italia vincessero oggi a Verona, per loro sarebbe il terzo successo di fila in campionato (rossoneri quinti in classifica con 20 punti), anche se si presentano allo stadio Bentegodi dopo la sconfitta rimediata a Londra contro il Chelsea in Champions. L’Hellas Verona (18esimo in classifica con 5 punti, 4 sconfitte consecutive nelle ultime partite) presenta questa sera il suo nuovo allenatore: mister Salvatore Bocchetti al posto di Cioffi.

Fischio d’inizio alle ore 20:45 italiane di oggi domenica 16 ottobre 2022. Si gioca dopo Napoli-Bologna delle 18 per la 10a giornata di Serie A. Di seguito le informazioni per vedere Verona-Milan streaming gratis e video live tv.

⚽ Verona-Milan Streaming Live: ultime notizie formazioni

Dopo l’esonero di Cioffi, fari puntati sull’infermeria: da valutare Lazovic, Lasagna e Dawidowicz. In difesa occasione per Cabal con Ceccherini squalificato. Faraoni non ancora al top. Davanti Kallon insidia Hrustic. Si va verso il 4-3-3 con Krunic a centrocampo e Diaz esterno destro. Giroud in vantaggio su Rebic. Possibile chance a sorpresa per Adli nel centrocampo a tre al posto di Krunic.

⚽ Le probabili formazioni di Verona-Milan

Verona (3-4-2-1): Montipò; Hien, Gunter, Cabal; Faraoni, Veloso, Tameze, Doig; Verdi, Hrustic; Henry. Allenatore Salvatore Bocchetti.

A disposizione in panchina: Perilli, Berardi, Magnani, Terracciano, Depaoli, Hongla, Cortinovis, Sulemana, Praszelik, Kallon,Djuric, Piccoli.

Indisponibili: Coppola, Dawidowicz, Ilic, Lasagna, Lazovic.

Squalificati: Ceccherini. Diffidati: Henry, Hien.

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Krunic, Brahim Diaz, Leao; Giroud. Allenatore Stefano Pioli.

A disposizione in panchina: Mirante, Jungdal, Thiaw, Ballo-Tourè, Adli, Pobega, Bakayoko, Vranckx, Dest, Rebic, Origi, Messias.

Indisponibili: Calabria, De Ketelaere, Florenzi, Ibrahimovic, Kjaer, Maignan, Saelemaekers.

Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

⚽ Dove vedere Verona-Milan in TV

Verona-Milan diretta tv con il servizio a pagamento di DAZN visibile anche con le smart tv di ultima generazione compatibili. Gli abbonati a Sky e DAZN potranno seguire Verona-Milan anche attivando ZONA DAZN (al costo aggiuntivo di 5 euro al mese): la gara sarà visibile sul canale satellitare numero 214 di Sky.

L’unica doppietta in Serie A di Sandro Tonali è arrivata contro il Verona nella sfida al Bentegodi dello scorso 8 maggio: quelle restano anche le sue ultime due reti in assoluto nella competizione (sei centri in totale).

⚽ Verona-Milan Streaming Gratis senza Rojadirecta



La telecronaca DAZN di Verona-Milan è affidata a Pierluigi Pardo, con Marco Parolo al commento tecnico.

Verona-Milan streaming gratis per gli abbonati con DAZN, sia su dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, sia sul proprio pc o notebook. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Junior Messias ha partecipato attivamente ad almeno un gol in tutte e tre le sfide giocate in Serie A contro il Verona: rete all’andata e al ritorno con il Crotone nel torneo 2020/21, assist al Bentegodi nel match di maggio.

⚽ Alternative per guardare Verona-Milan streaming online

Alternative per vedere Verona-Milan non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia.

Milan Djuric – ancora a secco di reti in questa Serie A – è andato a bersaglio nell’unica gara casalinga disputata contro i rossoneri nel massimo torneo: rete all’Arechi in Salernitana-Milan 2-2 del 19 febbraio 2022 – l’attaccante bosniaco non ha ancora disputato una gara da titolare con la maglia del Verona in campionato.

I siti online, che si trovano tra i risultati che restituisce Google o Yahoo! nel cercare la frase “Verona-Milan Rojadirecta“, e che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, sono irregolari con la legge italiana.

Su Twitter (nei rispetti account ufficiali di Verona e Milan) e su Corriere dello Sport, potete seguire in diretta scritta il risultato live della partita con tutte le notizie aggiornate in tempo reale.