Ultime Notizie » Calcio in TV » DIRETTA TV Verona-Inter Streaming Udinese-Venezia Gratis, dove vederle Oggi? Domani Juventus-Empoli

Dove vedere le partite di calcio in tv: Verona-Inter, Udinese-Venezia e tutte le altre di oggi venerdì 27 agosto 2021. E Rojadirecta TV? Ve lo spieghiamo di seguito, con orario d’inizio, canale tv, link e tutte le informazioni per vedere streaming calcio gratis e diretta tv.

16:30 Spal-Sampdoria (Campionato Primavera) – Sportitalia

18:00 Pisa-Alessandria (Serie B) – DAZN, Sky Sport Calcio e Helbiz.

18:30 Diretta Udinese-Venezia (Serie A) – DAZN

L’Udinese di Gotti ospita il Venezia di Zanetti alla Dacia Arena: partita valida per la 2a giornata di Serie A, andrá in scena allo stadio Dacia Arena di Udine oggi venerdí 27 agosto 2021 alle ore 18:30. L’ultimo precedente tra Udinese e Venezia risale al 21 aprile del 2002, terz’ultima giornata di Serie A, concluso con il risultato di 1-0 per i bianconeri.

Diretta Udinese Venezia sui canali digitali di DAZN. Streaming gratis online per gli abbonati mediante DAZN, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook.

20:00 Maiorca-Espanyol (Liga) – DAZN

20:30 Brescia-Cosenza (Serie B) – DAZN, Sky Sport e Helbiz

20:30 Borussia Dortmund-Hoffenheim (Bundesliga) – Sky Sport Arena.

20:45 Diretta Verona-Inter (Serie A) – DAZN, Sky Sport Calcio e Sky Sport (Canale 251 Satellite)

Inter impegnata in trasferta contro il Verona nella seconda giornata di Serie A.

Il match andrá in scena allo stadio Bentegodi di Verona oggi venerdí 27 agosto 2021 alle ore 20:45. Le quattro vittorie del Verona contro l’Inter in Serie A sono tutte arrivate in casa dei veneti, l’ultima risale però al febbraio 1992, da allora sette successi esterni e tre pareggi.

Diretta Verona Inter sui canali digitali di Dazn, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Streaming gratis online per gli abbonati mediante DAZN e SkyGo (link skygo.sky.it), sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. Ulteriore possibilità con NOW, il servizio live streaming e on demand di Sky.

21:00 Nantes-Lione (Ligue 1) – Sky Sport Football

22:15 Valencia-Alaves (Liga) – DAZN.

NB: I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.

Calcio streaming gratis e diretta tv legale



Ricordatevi che quando vi collegate a internet è bene utilizzare una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità. In Italia il Link Streaming Rojadirecta è illegale, come pure quello di TarjetaRojaOnline Gratis.