Dove vedere le partite di calcio in tv: Juventus-Empoli, Fiorentina-Torino, Atalanta-Bologna, Lazio-Spezia e tutte le altre di oggi sabato 28 agosto 2021. E Rojadirecta TV? Ve lo spieghiamo di seguito, con orario d’inizio, canale tv, link e tutte le informazioni per vedere streaming calcio gratis e diretta tv.

11:00 Sassuolo-Milan (Campionato Primavera) – Sportitalia

13:30 Manchester City-Arsenal (Premier League) – Sky Sport Football

13:30 Derby County-Nottingham Forest (Championship) – Dazn

14:30 Bologna-Napoli (Campionato Primavera) – Sportitalia

15:00 Genoa-Pescara (Campionato Primavera) – Si Live 24

15:00 Verona-Empoli (Campionato Primavera) – Si Solocalcio

15:30 Norwich-Leicester (Premier League) – Sky Sport Football

15:30 West Ham-Crystal Palace (Premier League) – Sky Sport Arena

16:30 Fiorentina-Juventus (Campionato Primavera) – Sportitalia

17:00 Celta-Athletic (Liga) – Dazn

17:00 Nizza-Bordeaux (Ligue 1) – Sky Sport

17:30 Feralpisalò-Fiorenzuola (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Renate-Padova (Serie C) – Sky Sport (Canale 252), Eleven Sports

17:30 Sudtirol-Virtus Verona (Serie C) – Eleven Sports

18:00 Vicenza-Frosinone (Serie B) – Dazn, Sky Sport Calcio e Helbiz

18:30 Atalanta-Bologna (Serie A) – Dazn

18:30 Lazio-Spezia (Serie A) – Dazn

18:30 Liverpool-Chelsea (Premier League) – Sky Sport Uno e Sky Sport Football

18:30 Bayern-Hertha (Bundesliga) – Sky Sport Arena

19:30 Elche-Siviglia (Liga) – Dazn

19:30 Real Sociedad-Levante (Liga) – Dazn

20:30 Perugia-Ascoli (Serie B) – Dazn, Sky Sport e Helbiz

20:30 Legnago-Mantova (Serie C) – Eleven Sports

20:30 Triestina-Seregno (Serie C) – Eleven Sports

20:30 Fermana-Viterbese (Serie C) – Eleven Sports

20:30 Pescara-Ancona Matelica (Serie C) – Eleven Sports

20:30 Entella-Teramo (Serie C) – Sky Sport (Canale 254), Eleven Sports

20:30 Monopoli-Catania (Serie C) – Sky Sport (Canale 255), Eleven Sports

20:30 Monterosi-Foggia (Serie C) – Sky Sport (Canale 256), Eleven Sports

20:30 Paganese-Acr Messina (Serie C) – Eleven Sports

20:45 Diretta Juventus-Empoli (Serie A) – Dazn

Juventus-Empoli, partita valida per la 2a giornata di Serie A, andrá in scena allo Juventus Stadium di Torino sabato 28 agosto alle ore 20:45.

La prima partita dei bianconeri dopo la partenza di Cristiano Ronaldo tornato al Manchester United.

Diretta Juventus Empoli sui canali digitali di DAZN. Streaming gratis online per gli abbonati mediante DAZN, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook.

20:45 Diretta Fiorentina-Torino (Serie A) – Dazn, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport (Canale 251 Satellite)

Fiorentina-Torino, partita valida per la 2a giornata di Serie A, andrá in scena allo stadio Franchi di Firenze sabato 28 agosto alle ore 20:45. Sarà una sfida tra squadre che non sono partite nel migliore dei modi, quella che vedrà opposte Fiorentina-Torino nel secondo turno della Serie A 2021/2022.

Diretta Fiorentina Torino sui canali digitali di Dazn, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Streaming gratis online per gli abbonati mediante DAZN e SkyGo (link skygo.sky.it), sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. Ulteriore possibilità con NOW, il servizio live streaming e on demand di Sky.

21:00 Marsiglia-St Etienne (Ligue 1) – Sky Sport Football

21:50 Atlanta United-Nashville Sc (Mls) – Dazn

22:00 Betis-Real Madrid (Liga) – Dazn

NB: I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.

