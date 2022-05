Ultime Notizie » OMS » OMS esclude Vaccinazione di massa contro il Vaiolo delle Scimmie

Gli esperti dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) stimano che non sia necessaria la vaccinazione di massa o l’immunizzazione contro il virus del vaiolo delle scimmie, perché questa infezione non è altamente trasmissibile.

“Crediamo che se mettiamo in atto le misure giuste ora, possiamo contenerlo facilmente“, ha affermato Sylvie Briand, direttore dell’OMS per la preparazione al rischio infettivo globale (Global Infectious Hazard Preparedness), in un briefing tecnico per i paesi membri dell’organizzazione.

A suo avviso, la priorità dovrebbe essere il contenimento della malattia nei paesi non endemici che includono Stati Uniti, Regno Unito, Belgio, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svezia, Australia, Canada, Austria, Isole Canarie, Israele e Svizzera.

Il vaiolo delle scimmie deve essere fermato dalla diffusione

Ha sottolineato che esiste una finestra di opportunità per prevenire un’ulteriore diffusione, esortando il pubblico a non preoccuparsi poiché la trasmissione è molto più lenta di altri virus come il coronavirus.

I funzionari dell’OMS hanno affermato che al momento non è necessaria la vaccinazione di massa, ma la vaccinazione mirata, ove disponibile, per i contatti stretti delle persone infette.